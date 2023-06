Karen Bejarano quiere cambiarse el nombre legalmente: ¿Cuál quiere utilizar?

07 jun. 2023 - 08:00 hrs.

La cantante e influencer chilena Karen Bejarano reveló que quiere cambiarse el nombre, generando impacto entre sus seguidores.

De acuerdo a Bejarano, esto se relaciona a que hace algún tiempo confesó que sufrió hechos de violencia durante su adolescencia y que no se siente cómoda con su identidad de nacimiento.

En Chile, la Ley 17.344 permite el cambio de nombre y apellido bajo ciertas circunstancias, proceso que se puede realizar por vía administrativa o judicial.

¿Qué nombre quiere utilizar?

En conversación con La Hora, la artista explicó que le gustaría tomar su nombre artístico y llamarse Karen Paola, seudónimo con el que ha sido conocida a lo largo de su carrera musical.

"Yo soy Karen Paola, mucho más que Karen Bejarano. De hecho, yo partí a los 17 años siendo Karen Paola, por ende, llevo muchos años más de mi vida siendo Karen Paola”, explicó.

En tanto, reveló que está barajando la posibilidad de cambiar su nombre legalmente, para dejar en el pasado algunas vivencias que la marcaron siendo Karen Bejarano.

“Me siento mucho más cómoda con mi nombre artístico que con el nombre que está en el Registro Civil. Así que también quiero hacer algo con eso, me gustaría asesorarme con algún abogado y cambiarme el nombre de plano, ya no quiero seguir siendo Karen Bejarano, quiero ser Karen Paola”, añadió.

“A mí la gente me conoce por Karen Paola, nadie me dice Karen Bejarano. Y tampoco me siento cómoda usando ese nombre, me siento más yo siendo Karen Paola, que es la cabra que canta y que está preocupada de sentirse feliz", agregó.

"Karen Bejarano ha tenido una vida muy complicada, ha tenido que pasar por muchas cosas difíciles”, cerró la cantante.

