"Mis peores enemigos": Belén Soto habla sobre las consecuencias que le han provocado el cansancio y el estrés

06 jun. 2023 - 16:00 hrs.

Belén Soto es una influencer y actriz chilena, de 26 años, reconocida por su participación en la teleserie "Papi Ricky".

La joven suele compartir en sus redes sociales diversos aspectos de su vida privada, tal como fue su matrimonio con su pareja Branko Bacovich, en febrero de este año.

Hace un día, Belén utilizó sus redes sociales para contar su experiencia sobre cómo lidia con el cansancio y el estrés desde muy pequeña.

"Han sido mis peores enemigos"

A través de sus historias de Instagram, una seguidora le preguntó a la actriz: "¿Cómo lo haces para lidiar con el cansancio? Siempre te veo haciendo muchas cosas".

Ante esto, Belén se sinceró y dijo que "creo que aún no he aprendido a manejarlo bien, el cansancio y el estrés han sido mis peores enemigos desde pequeña".

Luego, explicó en relación al cansancio y el estrés que "no logro reconocerlos y simplemente sigo y sigo, ya que disfruto tanto lo que hago, que no me doy cuenta".

"El cuerpo habla, grita y ahí uno continúa. Así es como he terminado con parálisis facial, alopecia, y el viernes terminé en la clínica por lo mismo... y ahora intentando de recuperarme de a poquito", aseveró.

