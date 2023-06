Esta es la complicada enfermedad autoinmune que padece Renata Bravo

07 jun. 2023 - 11:00 hrs.

Renata Bravo (48) reveló nuevos detalles sobre la enfermedad que padece hace varios años. Se trata de la tiroiditis de Hashimoto, una condición autoinmune que afecta a la tiroides, una glándula con forma de mariposa ubicada en el cuello.

Debido a su diagnóstico, la comediante, actriz y figura de televisión debió cambiar su estilo de vida para poder hacer frente a la enfermedad.

"Yo cambié mi alimentación. Partí por ahí. Empecé a sacar todas las cosas que me inflamaban", contó en el matinal de TVN. "Comencé con una dieta celíaca al principio. No comía nada de gluten (…) Hoy no soy tan estricta, pero trato de seleccionar lo que como, los horarios, etc.".

¿Qué es la tiroiditis de Hashimoto?

Esta es una de las tantas alteraciones que puede sufrir la tiroides, pero esta corresponde a un trastorno autoinmune, por lo que el sistema inmune no reconoce la glándula como parte del organismo y la ataca.

Específicamente, las personas con Hashimoto pueden desarrollar hipertiroidismo y una desregulación general del organismo.

La mayoría de los pacientes suelen ser mujeres entre los 35 y 50 años, pero esta es una enfermedad que se podría presentar por exposición a radiación, historial genético, exceso de yodo o alteraciones hormonales, según explicaron en WebMd.

¿Cuáles son los síntomas?

Para Renata Bravo, las primeras manifestaciones consistieron en caída del cabello, fatiga e incluso dolor de ojos, malestares que se sostuvieron por un par de días.

Todos estos son síntomas recurrentes de la enfermedad autoinmune y, desde Clínica Mayo, añaden como síntomas típicos a:

Sensibilidad al frío. Somnolencia. Piel seca. Constipación. Debilidad muscular. Rigidez muscular. Dolor de las articulaciones. Menstruación irregular. Depresión. Problemas de memoria o concentración. Inflamación de la tiroides. Uñas débiles. Hinchazón del rostro. Crecimiento del cuello.

