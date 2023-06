Parálisis del sueño: ¿Cómo se siente tener el problema que padece Marcianeke?

05 jun. 2023 - 11:10 hrs.

Marcianeke publicó una historia en su cuenta de Instagram, en la que reveló que padece de parálisis del sueño. En la imagen, el artista escribió que había sufrido una serie de episodios de este problema durante la misma noche.

La parálisis del sueño son episodios en los que se tiene la sensación de que se está despierto, pero no te puedes mover, y en ocasiones estarían acompañados por alucinaciones o un miedo intenso.

Se desconocen las causas exactas detrás de las parálisis del sueño, pero desde Medline Plus aclaran que puede estar relacionada con dormir boca arriba, falta de sueño, estrés, o no tener horarios claros para dormir, como en las personas que trabajan por turnos.

Según el Instituto Europeo del Sueño, suelen ocurrir justo después de quedarse dormido, en los momentos antes de dormir, o justo antes de despertar.

¿Cómo se siente la parálisis del sueño?

"Se siente como que si no hago todo lo posible por moverme, me quedaré así para siempre. Por lo general, tengo que empezar moviendo un dedo del pie, o de la mano, y luego tengo que mantener ese impulso hasta que me despierte completamente", explicó un usuario en Reddit. "Requiere una cantidad extrema de esfuerzo y si no lo mantengo constante, tengo que empezar de nuevo", añadió.

Desde el Instituto Europeo del sueño clasifican la parálisis del sueño en tres categorías diferentes, dependiendo de los síntomas que produce:

Intruso: suele incluir la sensación de que hay una presencia amenazadora en la habitación, sonidos de manillas de puertas, escuchan pisadas lentas o ven la sombra de una persona.

suele incluir la sensación de que hay una presencia amenazadora en la habitación, sonidos de manillas de puertas, escuchan pisadas lentas o ven la sombra de una persona. Íncubo: se siente una presión en el pecho, acompañado por dificultades para respirar y una sensación de ser asfixiado o estrangulado.

se siente una presión en el pecho, acompañado por dificultades para respirar y una sensación de ser asfixiado o estrangulado. Vestibular: se siente como si el cuerpo girara, cayera o incluso como si se volara.

¿Se puede tratar?

No existe un tratamiento exacto para la parálisis del sueño, pero sí se pueden entregar recomendaciones que permitirán tener un horario para dormir y un mejor descansar.

Desde el portal Medical News Today, indican:

Puedes mantener un horario fijo para acostarte y levantarte, y seguirlo incluso durante el fin de semana. Asegurarte que tu entorno esté con las mejores condiciones para descansar, como la temperatura, abrigo y oscuridad. Disminuir la exposición a la luz en las horas previas antes de irte a dormir. No trabajar ni estudiar en tu dormitorio. Evitar dormir siesta después de las 3 de la tarde. No dormir con la televisión o luces encendidas. Evitar consumir alcohol durante la tarde. Hacer ejercicio a diario. Dejar fuera de la habitación los dispositivos electrónicos. No ver pantallas por al menos una hora antes de irte a dormir.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Consulte siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

