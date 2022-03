Estrés laboral: Conoce los 7 signos físicos y emocionales que pueden afectarte

El estrés laboral, de acuerdo con el Departamento del Trabajo en Chile, ocurre cuando las exigencias exceden la capacidad de los trabajadores para enfrentarlas o controlarlas, provocadas por un exceso de actividades que terminan en un cuadro nervioso.

Este agotamiento físico, psicológico y emocional afecta directamente al rendimiento de la persona en su trabajo. Si bien no requiere de un médico para ser detectado, un psicólogo puede ayudar a disminuir el cuadro de estrés o permitir un receso laboral para descansar.

Señales físicas

De acuerdo con el sitio web TopDoctor, los siguientes signos físicos son los más comunes de que podrías estar exigiendo más de la cuenta a tu cuerpo en tu trabajo:

Sudoración excesiva.

Palpitaciones.

Dolor de cabeza.

Tensión muscular.

Taquicardia.

Molestias en el estómago.

Mareo y náuseas.

Señales emocionales

Los signos emocionales y psicológicos son igual de importantes, puesto que pueden desencadenar en otras complicaciones, como la depresión. Los efectos más comunes son:

Preocupación constante.

Inseguridad de estar haciendo bien o no el trabajo.

Miedo o temor.

Percepción negativa de uno mismo y de las decisiones tomadas.

Miedo a la pérdida del control y a equivocarse.

Dificultad para estudiar, pensar y concentrarse.

Ansiedad y depresión.

Cómo superar el estrés laboral

Según el sitio de Medline Plus, si durante el trabajo se siente más sensible a las emociones, teniendo más ataques de enojo o rabia, generando inestabilidad en general, existen 5 cosas que puedes realizar para mantener la calma a largo plazo y que esto no afecte a tu salud:

Descansar.

Aprovechar el tiempo límite.

Establecer metas alcanzables.

Poner un límite.

Buscar maneras de manejar el estrés.

Estas recomendaciones ayudarán a mantener la mente centrada y funcional sin llevarla al límite de su capacidad, permitiendo que el desempeño en el trabajo no falle ni tampoco otras partes del cuerpo humano, las que se ven afectadas en estas circunstancias, como el estómago o el corazón.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Pregúntele siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

