"Latiendo doble": Eileen Aguilar anuncia que está embarazada por primera vez a sus 40 años

La actriz Eileen Aguilar, a sus 40 años, anunció a través de sus redes sociales que se encuentra embarazada, publicando dos fotografías en las que muestra su incipiente vientre de 17 semanas.

"Embarazada. Latiendo doble y queriendo contarles esta nueva experiencia de amor y aprendizaje que estoy viviendo", redactó, recibiendo cientos de "me gusta" en la publicación.

En conversación con Las Últimas Noticias (LUN), Eileen ahondó en mayores detalles sobre este proceso de gestación, y por qué tomo la decisión de compartirlo ahora.

"Superé los cuatro meses, tengo 17 semanas. Aún estoy un poco aprensiva con el tema porque es mi primer embarazo y uno nunca sabe si todo seguirá igual, pero quise abrir este tema", expresó en primera instancia.

Aguilar explicó que este es su primer embarazo, y la tomó por sorpresa, puesto que reconoció que hace tiempo ya había dado "de baja" la maternidad en su vida.

"Siempre he sido muy libre en algunos aspectos. Me muevo harto, me he cambiado varias veces de casa, he viajado, mi trabajo también tiene mucho movimiento, no es rutinario. Entonces, bueno, en algún punto dije 'me gusta mi vida, esta libertad que tengo de moverme, de hacer mis cosas'", expresó.

Acerca del padre del futuro bebé, Aguilar reconoció que si bien el hombre está, el embarazo no los encontró en una situación "muy de pareja". A pesar de aquello, explicó que "estamos tratando de generar un vínculo lo más saludable para el ser que viene".

Concluyendo la entrevista, Aguilar proyectó su embarazo diciendo que está pensando documentarlo a través de "un pódcast, algo así (...) yo me he bancado hartos procesos en mi vida, pero este es ufff. Da como para escribir un libro".

