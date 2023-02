Karol G exhibe su felicidad tras nuevo disco y colaboración con Shakira: "Me dejan ver el amor tan increíble"

A las dos de la madrugada del viernes 24 de febrero, la cantante Karol G liberó su nueva canción, "TQG", la que canta a dúo con Shakira, y forma parte del nuevo disco de la reggaetonera, nombrado "Mañana será bonito".

Esto pasó a solo unos días de que la artista colombiana debutara en el Festival de Viña del Mar, donde cantó junto a Myriam Hernández y Cris MJ.

Todo esto ha llevado a Karol G a celebrar en sus redes sociales el buen recibimiento que ha tenido su último lanzamiento, dedicándole unas palabras a sus fans y expresando su felicidad.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante expresó "después de los meses, del tiempo invertido, del amor y los esfuerzos que tiene este disco, de las ilusiones y los sueños, definitivamente el mañana fue muy bonito".

"Récord de un álbum femenino latino con más de 32 M de streams en Spotify, primer #1 global en Apple Music lifetime y segundo debut femenino más grande de la historia en YouTube … wow!!!", añadió.

"Y no … no se trata de los números solo… pero estos números me dejan ver el amor tan increíble con el que recibieron este trabajo y juntos estamos haciendo historia!!!!", prosiguió en su mensaje.

"De verdad que significa el mundo entero para mí. No dejen de escucharlo, bailarlo y dedicarlo que está hecho con el cora pa eso!! GRACIAS!!!", cerró.

La publicación, que subió hace pocas horas, ya acumula más tres millones de "me gusta", además de comentarios como "QUE ROMPEDERAAAAA", "Karol sos la viva representación de nosotros los latinos soñadores", "Te lo dijeeeee que lo lograrías" y "Felicitaciones hermana".

.@karolg and @shakira's "TQG" earns the biggest debut for a Latin female collaboration in YouTube history with an estimated 39.5 million views in 24 hours. pic.twitter.com/7RWhiwpYyL