"Sigan rogando por mi salud": Actor Gabriel Prieto nuevamente es internado tras sufrir derrame en pulmón

16 feb. 2023 - 18:00 hrs.

La salud del destacado actor chileno, Gabriel Prieto, vuelve a preocupar a sus fans, después de haber sido nuevamente internado en urgencias, a pocos días de haber sido dado de alta desde el hospital.

Recordemos que Prieto estuvo durante meses internado, luego de que en octubre del 2022 se contagiara de coronavirus, el cual afectó gravemente su estado de salud.

Gabriel Prieto nuevamente internado

El actor de actuales 62 años subió un video a su cuenta de Instagram, el cual grabó directamente desde el recinto médico, actualizando su estado de salud.

"Amigos cercanos y amigos lejanos, solo quiero mandar este mensaje para decirles que, lamentablemente, después de una semana en la casa, tuve que volver de nuevo al hospital porque estoy con un derrame en el pulmón", explicó.

Gabriel Prieto

"Pronto voy a estar de vuelta"

Agregó que, "cuando llegué de nuevo (al hospital), me sacaron un litro y medio de líquido del pulmón, y mañana me tienen que sacar más. Aquí estoy a la espera de nuevo, con toda la fe, pero aburrido como no les puedo explicar".

Asimismo, pidió a todos sus cercanos que le envíen sus oraciones y ánimos, apoyo que se ha convertido en un pilar fundamental para poder él salir adelante.

"Pedirles que sigan rogando por mi salud, yo pronto voy a estar de vuelta, pero toda la ayuda y la buena onda se agradecen tanto, tanto, como ustedes no se imaginan", cerró.

Revisa el video

