"Más de 50 infidelidades": Paparazzi asegura que Piqué engañaba a Shakira desde hace muchos años

La historia de amor y traición entre Shakira y Gerard Piqué es larga. Ahora que la pareja está separada, nuevos capítulos se develan y en estos no queda bien parado el exfutbolista.

El paparazzi Jordi Martin, famoso por seguir durante una década la relación de Piqué y Shakira, aseguró ahora que la exfigura del Barcelona no solo le fue infiel a la colombiana con Clara Chía, sino que a la larga lista de suman más de 50 infidelidades.

El fotoreportero fue uno de los primeros que develó detalles sobre la supuesta traición de Piqué a Shakira, incluso fue quien difundió fotos en exclusiva de la nueva pareja del exfutbolista. También es el autor de las fotos de Shakira en el parque con sus hijos, imágenes que dieron la vuelta al mundo y en las que se ve a la barranquillera afligida.

Se puede decir que Martin es uno de los que más conoce la historia de la pareja, pues los sigue desde que iniciaron su romance hace doce años.

El paparazzi contó a los programas "Lo sé todo" y "Despierta América" que el exdeportista no solo le fue infiel a Shakira con la joven estudiante de 22 años, sino que su historial de engaños es largo, incluso llegó a mencionar a una de sus ex, Núria Tomás.

“Le ha fallado no solamente con Clara Chía, sino infinidad de veces. Shakira se está enterando ahora de todo, desde que ha roto con Gerard, se está enterando de numerosas infidelidades. Una del 2012, en 2016 con su expareja Núria Tomás, hace dos años con una chica en una discoteca de Barcelona. Yo te puedo decir que puede haber más de 50″, dijo el comunicador.

Martin también describió a Piqué como un hombre bastante arrogante y clasista, con quien ha tenido enfrentamientos a raíz de su trabajo.

“Siempre hemos tenido unas disputas muy fuertes, él jamás ha entendido mi trabajo y, además, ha sido un tipo muy impulsivo, arrogante y prepotente”, replicó Noticias Caracol.

Hoy me entrevistaron en @despiertamerica el show ⭐️ de las mañanas en 🇺🇸 Muy agradecido a todo el equipo de Despierta por el trato, a la cadena @univision y cómo no, a mi programa @elgordoylaflaca por permitirme que me pueda conocer un poco más toda la comunidad hispana pic.twitter.com/nXdv9gUufS