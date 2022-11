¿Cuál es la campaña de Balenciaga que indigna a Kim Kardashian?: "Me han conmocionado las imágenes perturbadoras"

Un verdadero revuelo causó la nueva campaña de Balenciaga para su colección "Objetos". Tal fue la polémica que causó que hasta Kim Kardashian se mostró indignada y emitió un comunicado al respecto.

La estrella habló luego de que sus seguidores también la presionaran para que mostrara su posición al respecto.

En el texto, la socialité escribió: “Como madre de cuatro hijos, me han conmocionado las imágenes perturbadoras. La seguridad de los niños debe tener la máxima consideración y cualquier intento de normalizar el abuso infantil de cualquier tipo no debe tener cabida en nuestra sociedad”.

Tras el comunicado, la integrante del clan Kardashian también dijo que evaluará el mantenerse o no como modelo de la marca. Aunque lleva mucho tiempo trabajando con Balenciaga, asegura que la desconcertó mucho la pieza publicitaria.

Kim también aclaró que no se pronunció antes porque prefirió hablar primero de manera directa con los representantes de la marca para obtener una respuesta.

En la campaña de la casa de moda española se muestra a niños sosteniendo osos de peluche a los que vistieron con objetos relacionados con el sadomasoquismo.

Por esta desacertada pieza publicitaria, la compañía se disculpó y aseguró que está tomando los correctivos necesarios para que algo como esto no vuelva a ocurrir.

I have been quiet for the past few days, not because I haven’t been disgusted and outraged by the recent Balenciaga campaigns, but because I wanted an opportunity to speak to their team to understand for myself how this could have happened.