Revuelo en Spelman College: Angelina Jolie detiene su agenda para visitar a su hija Zahara

La actriz Angelina Jolie detuvo su agenda para sorprender a su hija Zahara en la universidad. La llegada a Spelman College tomó por sorpresa a los estudiantes y compañeros de la joven, quien en agosto comenzó su vida universitaria.

El ingreso de Zahara a Spelman College llenó de orgullo a Jolie, quien anunció su ingreso a la institución en julio, y también a su padre, el actor Brad Pitt.

Spelman College es una prestigiosa universidad en Atlanta, Georgia. Fue fundada en 1881 como Seminario Femenino Bautista de Atlanta. En 1924 se convirtió en una universidad orientada a fomentar educación de calidad a las mujeres afrodescendientes.

La actriz, productora y activista social aprovechó el llamado Homecoming de Spelman para visitar a su hija Zahara, a quien adoptó en Etiopía. Lució fresca en un conjunto negro y un abrigo beige, atuendo que acompañó con gafas de aviador y un maquillaje natural.

Su entrada al campus causó sorpresa entre los jóvenes, quienes aprovecharon para fotografiarse junto a la recordada “Maléfica”. La artista respondió con cariño a los gestos de los estudiantes y hasta conversó con ellos sobre la vida universitaria.

