Es la británica más poderosa: Conoce a Akshata Murty, la multimillonaria que se convierte en primera dama de Reino Unido

Su fortuna supera a la que ostentó la fallecida reina Isabel II. Akshata Murty es la multimillonaria primera dama de Reino Unido. Su esposo, Rishi Sunak, ocupa el puesto que dejó Liz Truss al frente del gobierno británico.

El nombramiento de Sunat lo confirmaron medios internacionales. Se trata del primer hombre de origen indio en gobernar Reino Unido. Solo tiene cinco años en el Partido Conservador, y antes ocupó el Ministerio de Finanzas de Boris Johnson.

A diferencia de su esposa, Sunat amasó una fortuna trabajando en entidades financieras, Goldman Sachs, entre ellas, y luego fundó la suya.

¿Quién es Akshata Murty en el Reino Unido?

Con 42 años, Akshata Murty es una de las mujeres más ricas de Reino Unido. Se estima que su fortuna asciende a 690 millones de libras esterlinas o un aproximado a 778 millones de dólares americanos. Su patrimonio es heredado de sus padres.

Nació en India. Su padre es el fundador de la exitosa empresa multinacional Infosys, que ofrece servicios de telecomunicaciones y tiene como base Bangalore. Su madre, por su parte, fue la primera mujer ingeniera en trabajar en el grupo Tata Motors.

La primera dama británica es economista con un máster en Stanford, donde conoció a su esposo. Además, se matriculó en el Fashion Institute of Design de Los Ángeles. Esto le permitió tener su propia marca de ropa “Akshata Designs”.

Actualmente, maneja su propio capital. Se conoce su participación en seis empresas diferentes, pero entre ellas destacan un gimnasio, un hotel, una agencia de niñeras y una marca de ropa.

Tiene dos hijas y, junto a su esposo, posee cuatro propiedades. Recientemente, estuvo en medio de la polémica al conocerse que no pagaba impuestos. Resulta que el fisco británico la considera como no residente y por ello su fortuna no genera impuestos.

Sin embargo, las duras críticas que recibió cuando su esposo era ministro de Finanzas la hicieron anunciar que sus ingresos en el extranjero sí serían declarados en Reino Unido. También fue criticada por servir té a periodistas en tazas valoradas en 44 dólares, reseñó el portal WomenNow.

