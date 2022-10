Paulina Rubio reacciona con humor a su polémico video en la playa: "No me achicopalo"

25 oct. 2022 - 22:00 hrs.

La cantante mexicana Paulina Rubio rompió el silencio sobre el más reciente video que se hizo viral y que la muestra en un momento íntimo y bastante bochornoso mientras disfrutaba de la playa y el sol.

La intérprete pop no deja de estar en medio de la polémica. Apenas en octubre del año 2020, se hizo viral luego de que hiciera un live en Instagram en el que aparecía subida de copas.

Ahora los paparazzis la han captado supuestamente defecando en la orilla de una playa y además usando varias rocas para limpiarse. Sin embargo, la estrella, lejos de molestarse, se lo ha tomado con humor.

Así reaccionó Paulina Rubio a su video en la playa

En una entrevista que dio en exclusiva al portal de El Universal, la cantante de Timbiriche aseguró que las imágenes que se difundieron son un fotomontaje y que no son actuales.

“Eso yo creo que es un fotomontaje, pero pues yo sí cago”, afirmó con naturalidad.

Paulina Rubio tirando la plasta en la playa y luego limpiándose el Aniceto con piedras. pic.twitter.com/upTWBHRRwt — Camarrada Memo ☭ (@gap_mar) October 19, 2022

Además, aseguró que se trata de unas fotografías donde ella disfrutaba de las playas de Europa, pero fue hace muchos años cuando ella incluso era pareja de Nicolás Vallejo “Colate”, de quien se separó en 2012.

“Las fotos y las imágenes no son reales, ve el color del pelo, yo ahora no estoy con Colate, yo no estoy en Europa ahorita, en las playas de Miami no hay piedras y la caca tampoco es mía”, dijo.

Paulina Rubio asegura que no le afectó

La “Chica dorada” aseguró que estas noticias falsas y con malas intensiones ya no la afectan como antes. “No, pues, ¡wow!, me subo a la ola del trending topic. No me achicopalo de lo grotesco que es el circo romano y me siento hasta importante, la verdad”, dijo.

Aseguró que se enteró de que era tendencia en las redes sociales mientras participaba en su clase de yoga. “Pues bueno, ¿qué le hago?, trending topic, me lo mandan y yo estaba haciendo yoga hasta me caí”.

Las polémicas imágenes de Paulina Rubio aparecieron justo después de que lanzara un nuevo sencillo “Me gusta” y en medio de su participación como jurado en el programa “Mira Quién Baila All Stars”.

