View this post on Instagram

Una mujer como tú. Un ser humano como cualquiera y hoy decidí romper el silencio y sanar las heridas que me dejaron los comentarios hirientes. El bullying te lastima, a mi me transformo. Hoy estoy aquí de regreso, renovada, reinventada y lista. No para volver a empezar, sino para darle la vuelta a la página e iniciar una nueva. Escribiéndola con la tinta de la alegría que nos regala, el estar vivos. Hay Paulina para rato, para eso he trabajado tantos años. Me he caído y hoy me levanto de nuevo. Mi futuro es y siempre será la música💞 Así es la vida llena de esperanza y Fé. Estoy lista. Aquí estoy. Los amo siempre, su Pau✨