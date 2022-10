¿Por qué la princesa Diana dejó de usar la marca Chanel?

26 oct. 2022 - 19:00 hrs.

La princesa Diana de Gales marcó un antes y un después dentro de la corona británica. Además de ser recordada por su espontaneidad que rompía con todos los protocolos de la realeza, también fue un ícono de la moda.

Su apreciado armado real sigue siendo referencia en la actualidad. Son muchos los momentos memorables que Diana marcó con el uso de elegantes trajes que quedaron en la memoria de muchos.

Todo sobre Diana de Gales

Entre sus looks más icónicos, se cuentan el largo traje de terciopelo azul oscuro con el que bailó con el actor John Travolta en la Casa Blanca en 1985 y el llamado “vestido de la venganza” con el que se robó todas las miradas tras anunciar su divorcio del ahora rey Carlos III.

La marca que Diana de Gales aborreció

Y fue precisamente tras su separación, que Diana de Gales rechazó usar una de las marcas más reconocidas a nivel mundial: Chanel. Y todo ocurrió durante un viaje a Australia en 1996.

El diseñador Jayson Brundson recordó el episodio en una entrevista que concedió al portal Harpers Bazaar.

“Me llamaron para que la ayudara a elegir los complementos del traje que iba a lucir”, comentó el modisto, quien de inmediato pensó en unos zapatos Chanel que iban a juego con el vestido de Versace que había escogido.

Sin embargo, la reacción de la “Reina de Corazones” fue rotundamente negativa.

"No puedo llevar dos C entrelazadas, la doble C", dijo. Brundson le preguntó por qué y ella dijo: "Son Camila y Charles".

El logo de Chanel sin duda le trajo muy malos recuerdos a la princesa que prefería evitar, aunque luego de esto, en otras ocasiones aceptó usar algunas prendas de la casa de modas francesa.

En una de sus tantas entrevistas polémicas, Lady Di también confesó que siempre sospechó de la relación extramarital de su esposo con Camila Parker, la actual reina consorte, incluso cuando estaban en plena luna de miel.

Todo sobre Realeza Británica