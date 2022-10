María Luisa Godoy habla sobre el nacimiento de su hijo Domingo y revela si tiene intenciones de agrandar la familia

17 oct. 2022 - 17:30 hrs.

Hace poco más de un mes, la actual conductora del Festival de Viña del Mar, María Luisa Godoy, se convirtió en madre por quinta vez, de un niño al cual bautizó con el nombre Domingo.

El pequeño, quien tiene Síndrome de Down, se convirtió en el segundo varón que tiene María Luisa y su marido, Ignacio Rivadeneira.

¿Quiere tener otro hijo?

Recientemente, la conductora participó en una actividad de la Teletón, en la cual habló con la prensa no solo de la campaña solidaria, sino que también de su vida privada.

Tras ser consultada por Página 7 sobre su experiencia de maternidad con su quinto hijo, contestó que "estoy feliz, imagínate, es maravilloso, lo amo, estoy demasiado contenta tanto familiar como profesionalmente, así que redondita la vida".

Sobre ser madre por primera vez de un niño con Síndrome de Down, aseveró que está en "un mundo muy bonito que estoy aprendiendo".

"Me cambia la vida con cada uno de mis hijos, porque los amo muchísimo a todos, y no hay nada más importante que cada uno de ellos, pero con Domingo obviamente hay un camino que no conocía", agregó.

Por último, le preguntaron sobre si tiene intenciones de seguir agrandando su familia, descartándolo de plano por ahora.

"Aquí cerramos la fábrica, con cinco es suficiente, hicimos harto, y mi marido está de acuerdo, hasta aquí quedamos, yo creo que es harta la pega", finalizó.

