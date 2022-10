"Me emocioné tanto": Cecilia Bolocco reveló la promesa que le hizo Pepo Daire durante el matrimonio

17 oct. 2022 - 08:00 hrs.

El pasado sábado 8 de octubre, la ex Miss Universo, Cecilia Bolocco, contrajo matrimonio por tercera vez, en esta ocasión con su pareja de hace más de 5 años, el empresario José "Pepo" Daire.

Si bien intentó mantener la ceremonia en reserva, detalles de la fiesta fueron filtrados a la prensa. De todas formas, ella, durante una transmisión que hizo en Instagram el pasado jueves 13 de octubre, reveló más pormenores sobre la celebración.

La promesa de Pepo a Cecilia

Uno de los momentos que más emocionó a Cecilia Bolocco, tuvo que ver con una promesa que Pepo Daire le hizo en la instancia de los votos.

"Yo me emocioné tanto, porque Pepito me dijo ‘mi reinita, juro amarte, protegerte, cuidarte, hasta el último día de mi vida’, y se me quebró aquí (la garganta), muy tierno mi amor", reconoció.

Sobre Daire, agregó que, "es un hombre amoroso, muy especial, muy inteligente. Es ese compañero que nunca tuve y que todavía me parece increíble que lo encontré".

Una de las cosas que valoró fue que "pudimos celebrar juntos frente a sus hijos, frente a mis padres, que los tengo a los dos, y que me entregara mi hijo, que fue como un regalo del cielo. Ha sido una noche muy especial, vinieron nuestros amigos, vino Silvia con su marido (diseñadora del vestido de novia), amigos de Pepo argentinos, también una amiga que vive en Suiza".

"Tuvimos a un juez que nos hizo una ceremonia muy linda, y al mismo tiempo tuvimos un curita que nos bendijo las argollas, y nos dijo cosas tan lindas. Estábamos todos emocionados, felices y contentos. Yo le prometí a Pepo hacerlo feliz todos los días de su vida", cerró.

Revisa el video (desde el minuto 33)

