Lo conocías como Hagrid: Esta es la enfermedad con la que convivió el recientemente fallecido actor Robbie Coltrane

14 oct. 2022 - 16:00 hrs.

Este viernes 14 de octubre se informó sobre el fallecimiento del actor británico Robbie Coltrane. El hombre de 72 años, conocido mundialmente por interpretar a "Hagrid" en la saga de películas "Harry Potter".

La noticia fue anunciada por su agente, quién le dedico un sentido mensaje a quién por años fue su compañero de trabajo.

Si bien se desconocen las razones exactas de su fallecimiento, el tabloide estadounidense TMZ, afirma que su deceso ocurrió mientras se encontraba internado en un hospital cercano a su casa en Larbert, Escocia.

Te puede interesar Lifting de ombligo: Esta es la cirugía a la que se sometió Coté López para corregir su "ombligo de mamá"

Quedarán como nuevos: Este truco elimina las manchas rebeldes de la base del sartén

Cáncer de hígado: Estos son los síntomas y señales de la enfermedad

¿Qué enfermedad tenía?

En los últimos años, los medios dieron a conocer que el actor de Golden Eye (James Bond) sufría de constante dolor por una osteoartritis que afectaba su rodilla.

De hecho, en 2019 sorprendió a todos sus fans cuando comenzó a aparecer públicamente en una silla de ruedas. Es que debido al constante dolor que padecía, le era imposible caminar.

Harry Potter?s Hagrid Robbie Coltrane to skip London Comic Con owing to ongoing health scare: In 2019, Robbie Coltrane was spotted using a wheelchair as he awaited surgery on his knee amid his ongoing battle with osteoarthritis #news #newspakistan pic.twitter.com/vMsebf6ogu — Toufaani (@Toufaani) June 14, 2022

"Estaba luchando contra el dolor 24 horas al día cuando estaba en National Treasure y Great Expectations", se sinceró el actor en una entrevista años atrás. "No tenía cartílago en la rodilla. Era hueso sobre hueso", añadió.

Es que la osteoartritis es una enfermedad que aparece cuando el cartílago que separa y protege los huesos de las articulaciones, desaparece. Esto puede ocurrir por el envejecimiento, el desgaste o, incluso, la ruptura de una articulación, detallan en MedlinePlus.

¿Cuáles son los síntomas?

La principal característica de este tipo de artritis es el dolor en la articulación afectada, debido al roce entre las estructuras óseas. Otras manifestaciones habituales, según el sitio SPINE-health, son:

Inflamación sensible a los cambios climáticos en una o más articulaciones. Sensibilidad localizada al momento de tocar o presionar el área afectada. Dolor sostenido o intermitente que se puede agravar con el movimiento. Sensación de compresión en la articulación. Sonido de hueso raspando uno contra otro. Curva anormal en la columna vertebral. Sensación de hormigueo o entumecimiento en un nervio de la médula espinal.

No existe una cura para esta enfermedad específica, y no es de extrañar que los pacientes noten que su condición empeora con el paso de los años.

Es por esto, que en algunos casos, como el de Robbie Coltrane, que el personal médico decide someter a los pacientes a una cirugía para así mejorar su calidad de vida. Además, se pueden utilizar fármacos para controlar el dolor.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Pregúntele siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

Todo sobre Salud

Todo sobre Famosos