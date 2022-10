Lifting de ombligo: Esta es la cirugía a la que se sometió Coté López para corregir su "ombligo de mamá"

14 oct. 2022 - 11:00 hrs.

María José López, más conocida como Coté López, se realizó una poco conocida intervención quirúrgica para alterar la apariencia de su ombligo. La influencer ha mostrado los primeros resultados de la operación en sus redes sociales.

Se trata de una intervención ambulatoria en la que el médico estiró el "ombligo de mamá", como describió Coté.

"Creí que lo tendría así para siempre, porque no me quería cortar la guata (ya estaba asumida y no me estresaba), pero el doctor me convenció de que me hará algo muy piolita y me mostró hermosos resultados sin tener que hacerme abdominoplastia", relató.

¿En qué consiste?

Suena falso, pero los liftings de ombligo son una cirugía cosmética a la que se puede acceder desde hace varios años. Técnicamente, se le conoce como umbilicoplastia, nombre para describir los cambios quirúrgicos en el ombligo.

Originalmente, se utilizaba para tratar las hernias umbilicales en niños, pero recientemente se ha vuelto popular como procedimiento cosmético entre personas que han bajado mucho de peso, después del embarazo o a quienes se les ha deformado por un piercing en la zona.

El objetivo es cambiar la apariencia horizontal y eliminar las "arruguitas de arriba del ombligo", como lo describió Coté.

A diferencia de una abdominoplastia, esta es una intervención poco invasiva para la que se puede aplicar anestesia general o local. Según describen en el sitio Healthline, los cirujanos quitan el exceso de piel en diferentes ángulos para luego acomodar todo con puntos.

El periodo de recuperación suele ser bastante corto y se podría volver a moverse con más libertad solo un par de días después de la operación, explicaron en el sitio especializado en salud.

Si bien toda operación significa un riego para la salud, especialmente por la aplicación de la anestesia, específicamente las personas que se realizan una umbilicoplastía podrían desarrollar infecciones, presentar sangrado o cicatrices podrían quedar en la zona.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Pregúntele siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

