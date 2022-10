"Lifting de ombligo": Coté López muestra los primeros resultados de su intervención abdominal

13 oct. 2022 - 15:00 hrs.

Hace algunos días, la influencer y modelo María José "Coté" López mostró a través de sus redes sociales que se sometió a una pequeña intervención en su abdomen.

El procedimiento ambulatorio se lo realizó en su ombligo, el cual denominaba como "ombligo de mamá", debido a que tras sus dos embarazos, uno de los cuales fue triple, esta parte de su cuerpo no quedó como antes.

"Creí que lo tendría así (el ombligo) para siempre, porque no me quería cortar la guata (ya estaba asumida y no me estresaba), pero el doctor me convenció de que me hará algo muy piolita y me mostró hermosos resultados sin tener que hacerme abdominoplastia, porque es muy poco para tanto", señaló en dicha ocasión.

Los resultados preliminares

"Mi gente, me han preguntado un montón cómo va el lifting de ombligo. Primero les voy a aclarar una cosa, porque apareció en todos los diarios ‘el nuevo ombligo' (...) es mi mismo ombligo", aclaró de entrada, mientras se mostraba luciendo un bikini frente al espejo, con un tubo pegado al centro de su abdomen.

Prosiguió su relato insistiendo en que su ombligo "no me lo han cambiado, solo que me agarraron con un... esto es un tubo para que presione, no tengo nada más".

"Me agarraron con un hilo de aquí a acá y este tubo tengo que mantenerlo un rato para que haga una fibrosis, así no voy a tener las arruguitas de arriba del ombligo", agregó.

Luego sentenció que "no es más que eso, mi guata sigue siendo la misma, mis pechugas siguen siendo las mismas. No es ‘se operó entera’, como dicen todos los diarios".

"Yo hago ejercicio mi gente, no sean envidiosos, este es mi cuerpo, primera vez que me hago algo en la guata", concluyó.

