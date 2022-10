Pamela Díaz revela que sus ex no le pagan pensión de alimentos y recibe el apoyo de su hija Trini: "Te amo"

13 oct. 2022 - 11:00 hrs.

Un explosivo video fue el que subió a sus redes sociales la modelo e influencer Pamela Díaz, denunciando que sus dos exesposos, con quienes tuvo a sus hijos, no le han pagado pensión alimenticia.

Arriba del auto, tras haber ido a buscar las cartolas al Banco Estado de la tarjeta en la cual le deberían pagar el monto pactado, Díaz realizó sus descargos.

El descargo de Pamela Díaz

"Vengo saliendo del Banco Estado, temazo: pensión de alimentos, soy parte del ochenta y tanto por ciento que trabaja y mantiene a sus hijos. Primer finado (exesposo), hace 14 años que no lo demandaba, lo demandé en septiembre del año pasado, tonta yo, nada qué decir, por los derechos de mis hijos, me paga 290 mil pesos por cada niño, hace cinco meses que no paga", indicó de entrada.

Luego agregó: "Otro finado, no ve a mi hija hace tres años y hace dos años no paga la pensión alimenticia. Hay un vacío tremendo, yo de verdad cuando salí con rabia, me dieron ganas de llorar, me dieron ganas de gritar, de todo; digo 'hue... qué injusto'".

"Yo sí, señora, decidí, igual que usted, en conjunto se supone (...) decidimos tener nuestros hijos. Yo jamás podría dejar a mi hijo. Jamás. Invento trabajos, invento cosas, no me sobra la plata, pero tampoco me falta porque soy afortunadísima de tener lo que quiero. Pero estoy todo el rato buscando, no puedo dejar a mis hijos solos", sumó.

La reacción de Trini Neira

La hija mayor de Pamela Díaz, Trinidad Neira, vio el video de su madre y le entregó todo su apoyo, tras conocer la situación financiera en la que se ve envuelta.

"Te amo", escribió la joven, recibiendo más de 7 mil "me gusta" en su comentario y decenas de respuestas de los fans de Pamela, quienes valoraron su actitud.

Quien también reaccionó fue Jean Philippe Cretton, pololo de Díaz, quien señaló "que tu voz se amplifique más y más para al fin poder cambiar un sistema arcaico, burocrático y anquilosado, que solo humilla una y otra vez a madres e hijos que exigen lo mínimo para que haya algo de justicia, ante el abandono e indiferencia. Te amo".

Al igual que el mensaje de Trini, la reacción de Cretton fue ampliamente respaldada por los internautas, logrando más de 6 mil "me gusta".

