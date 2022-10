"Para mí están muertos los dos": El fuerte desahogo de Pamela Díaz sobre los papás de sus hijos

12 oct. 2022 - 14:00 hrs.

La influencer y modelo Pamela Díaz fue una de las invitadas al programa de TV "Juego Textual", donde se sinceró sobre su vida amorosa y la tensa relación que mantiene con sus exparejas.

En dicho espacio, "La Fiera" habló de diversos aspectos a nivel personal, como la maternidad de sus tres hijos, su carrera televisiva y el romance que mantiene desde hace un par de años con el periodista Jean Philippe Cretton.

Durante la conversación, la animadora emitió fuertes declaraciones sobre los padres de sus retoños, Manuel Neira y Fernando Téllez, y es que en más de una oportunidad ha dicho que estos no la ayudan a mantenerlos.

"Para mí están muertos los dos"

En este sentido, manifestó que "yo mantengo a mis hijos sola, me saco la cresta por ellos como cualquier mujer que me está mirando. No tengo un fin de semana libre hace 14 años".

Luego arremetió contra Neira y Téllez, asegurando que "económicamente, no pasan ni uno. Hoy me hago responsable yo en general de todo. Desde si están enfermos o no están enfermos, si es que comen algo, si es que están enojados... todas las cosas las vivo sola y es súper heavy".

"Los amo, los adoro, me llevo la raja con mis hijos, son lo mejor que me ha pasado, pero en general vivo por ellos, o si no estaría en Tulum", bromeó la comunicadora.

Consultada sobre los conflictos judiciales que ha protagonizado por las pensiones de alimento que debería recibir, Pamela lamentó que exista "un vacío (legal) tremendo, sobre todo en este momento".

Y continuó haciendo un fuerte descargo contra ambos hombres, diciendo que "para mí están muertos los dos papás de mis hijos".

De todas formas, agradeció tener la posibilidad de darle un buen pasar a sus pequeños. Eso sí, no dejó pasar la oportunidad para repasar a sus exparejas. "Encuentro súper injusto cuando uno cría sola... si el otro no tiene lucas, sé más gente y ayúdame el fin de semana", apuntó.

