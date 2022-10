Alejandro Sanz reaparece junto a Jennifer Lopez y sorprende con nuevo cambio de look: Así luce con el cabello platinado

17 oct. 2022 - 10:00 hrs.

No es la primera vez que lo hace, pero sin duda no dejó de sorprender a sus fans. Alejandro Sanz le dijo adiós a su cabello oscuro y cambió su look a un rubio platinado, para sorprender en una cita a la que también asistió Jennifer Lopez.

El intérprete de “Amiga mía” estuvo presente, el pasado fin de semana, durante el evento que se celebró en la ciudad de Miami en honor a la vida del empresario JR Ridinger, quien falleció el 30 de agosto.

Y esa fue la razón por la que el artista disfrutó de una velada inigualable junto a la “Diva del Bronx”, su esposo, Ben Affleck, y otras estrellas como Alicia Keys, Gloria Estefan y hasta Kim Kardashian.

Las fotos de Alejandro Sanz con Jennifer Lopez

Aunque fue el pasado mes de julio que Alejandro Sanz optó por llevar su cabello plateado, fue ahora cuando sus fans notaron el cambio. El cantante llegó al emotivo acto con una apariencia mucho más rejuvenecida.

Estaba vestido con jeans rasgados con una camiseta negra y una elegante chaqueta blanco hueso, que lo hizo lucir elegante y a la altura de otras grandes figuras del espectáculo.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su cabello rubio platinado. El intérprete estuvo al lado de la viuda de JR Ridinger y junto a la intérprete de “On The Floor”, que lucía un elegante vestido negro.

En una de las imágenes también se le ve cantando junto a Alicia Keys y en otra tocando una guitarra eléctrica mientras Jlo entonaba uno de los temas. “Familia, amigos y mucho sentimiento”, escribió en la leyenda del post, que ya alcanza miles de “likes” y cientos de comentarios.

Fans aprobaron el nuevo look de Alejandro Sanz

No es la primera vez que Alejandro Sanz lleva el cabello rubio. Esta apariencia también la llevó hace 17 años cuando sacó el disco “El tren de los momentos”, detalló el portal Los 40 de España.

Sin embargo, los fans se sorprendieron ante el cambio y mostraron su aprobación.

“Qué fachero ese look, maestro”; “Dime cuál es el secreto para verte tan joven o cuál es el elixir de la juventud. Tanta guapura no puede ser”; “Me encanta esa cabeza blanca”, fueron parte de algunas de las reacciones en las redes sociales.

