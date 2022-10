"Es imposible escribir sin llorar": Una carta de Angelina Jolie revela las heridas que dejó su matrimonio con Brad Pitt

Un extenso y emotivo correo que envió Angelina Jolie a Brad Pitt, en enero de 2021, revela cuáles fueron las verdaderas razones de la actriz para vender las acciones del viñedo francés que compartía con su exesposo.

Todo sobre Angelina Jolie

Además de librar una larga batalla por la custodia de sus hijos, la expareja también se enfrentan por la propiedad que adquieren en conjunto en 2008.

Brad Pitt la acusó de querer vender sus acciones sin contar con su autorización, mientras que ella aseguró que el actor hizo todo por dejarla afuera del negocio y, además, despilfarró dinero en construcciones y reparaciones innecesarias.

A 20 meses de comenzar la disputa legal por esta propiedad, salió a la luz un correo en el que la protagonista de “Maléfica” deja claro cuáles fueron las más íntimas razones por las que decidió vender sus acciones.

El usuario de TikTok @magshrts1 reveló el documento, que también fue difundido por el Daily Mail, en el que Angelina Jolie advertía a Pitt sobre sus intenciones y lo cansada que estaba de lidiar con el negocio licorero.

"Es el lugar al que trajimos a los gemelos a casa y donde nos casamos sobre una placa en memoria de mi madre. Un lugar que contenía la promesa de lo que podría ser y donde pensé que envejecería. Incluso, ahora es imposible escribir esto sin llorar. Atesoraré mis recuerdos de lo que era hace una década", dice parte del texto.

La actriz señaló en la carta que a pesar de que estaban separados, guardaba la esperanza de que este negocio fuera algo que los mantuviera juntos. Sin embargo, hubo varias decisiones del actor que la excluyeron.

"Estoy herida por las decisiones que se tomaron, que no muestran interés en compartir el negocio o cambiarlo fundamentalmente en algo que sería más saludable para nuestros hijos" dijo la actriz de Hollywood.

Angelina Jolie added in her counterclaim lawsuit an emotional email she'd sent to Brad Pitt on January 2021 as proof that he already had known of her intentions to leave her Ownership & Partnership they both equally shared of Miraval#AngelinaJolie #BradPitt #BradPittIsAnAbuser pic.twitter.com/UYyDp8F6yC