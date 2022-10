"El alcohol te hace hacer muchas pendejadas": Amigo de Cristián de La Fuente lo defiende por su infidelidad

03 oct. 2022 - 16:35 hrs.

Uno de los temas más comentados de la farándula nacional durante la última semana ha sido el engaño del actor Cristián de La Fuente a su esposa Angélica Castro.

Un beso extramarital con una supuesta desconocida en México, por el que el exintegrante de "Venga Conmigo" tuvo que salir a pedir disculpas. "Estoy muy arrepentido", dijo luego de que se hiciera público el video con su infidelidad.

Si bien la mayoría de las personas ha expresado su apoyo en redes sociales a Castro, el actor mexicano Jorge Salinas salió en las últimas jornadas a "prestarle ropa" a su amigo Cristián de La Fuente con una "particular" defensa.

"El alcohol te hace hacer muchas pendejadas"

Fue durante una conferencia de prensa de su nueva obra de teatro, "Network", donde Salinas aprovechó de apoyar a su amigo con argumentos bastante dudosos.

"A veces las fotos, los videos, no son lo real, son sobrepuestos, por otro lado, también yo he besado a gente que no es mi pareja y han sido accidentes, o sea, no juzguemos tanto en eso, todos somos humanos", comenzó diciendo.

"Cristián tiene una familia hermosa, bellísima, una mujer preciosa, y no pasa nada, finalmente es un tema de pareja. El alcohol te hace hacer muchas pendejadas, y si su mujer dice 'no pasa nada', pues no pasa nada, no hay que hacer tanto drama", agregó.

Pero a pesar de sus polémicas palabras, Salinas señaló que el chileno deberá responder por las "consecuencias" que le traiga el polémico beso que lo ha tenido en el ojo del huracán farandulero.

"El ser humano tiene que ser responsable de sus actos, cada acto tiene consecuencias positivas y negativas, y hay que asumirlas porque somos responsables", concluyó el amigo del Cristián de La Fuente.

