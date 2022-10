"Todo resultó maravilloso": La emoción de Julio Milostich tras finalmente rifar su casa en Ñuñoa

03 oct. 2022 - 13:00 hrs.

Luego de seis meses en los que vendió 40 mil números a $10 mil, el actor Julio Milostich finalmente rifó su casa en Ñuñoa el pasado viernes 30 de septiembre. Un acontecimiento que lo dejó muy emocionado y que le cambió la vida a una joven familia.

El recordado protagonista de "El Señor de la Querencia" explicó en su momento que, en una primera instancia, pensaba vender su casa de forma tradicional, pero que luego se decantó por el sorteo de la vivienda de tres pisos.

"Nos pareció súper buena idea, factible, legal, que se podía hacer y nos embarcamos en esta aventura", señaló esa vez en Mucho Gusto el actor que actualmente participa de la serie "Paola y Miguelito" de Mega.

La esperada rifa de Milostich

Fue así entonces, con incluso un aplazamiento de por medio, que el pasado viernes el actor finalmente realizó el esperado sorteo que no estuvo exento de problemas, ya que la tómbola le jugó algunas malas pasadas durante el decisivo momento.

Apenas terminó la rifa, realizada ante notario, se puso a llorar y abrazó rápidamente a su familia tras cumplir su meta.

"Yo no me hice millonario, hay que pagar el crédito hipotecario y varios gastos. Solo tuve un precio justo por mi casa", explicó al agregar que "hemos llegado a puerto y todo resultó maravilloso".

"Es como sacarse la lotería"

La afortunada ganadora de la propiedad fue Aracelli Muñoz, a quien el propio actor le comunicó la noticia mediante una llamada telefónica: "¡Te ganaste la casa Aracelli!", fue lo escuchó la joven madre de dos hijos sin entender nada en un primer momento.

"Apenas me dijeron yo me puse a saltar, me puse como loca, mientras mis hijos me veían como diciéndome '¿Qué le pasa?', jajajá", relató a Las Últimas Noticias (LUN) la madre de dos hijos.

"Es como sacarse la lotería. Nosotros con mi esposo estábamos en proceso de comprar una casa, con todo lo difícil que es por los créditos y las tasas altas, y justo nos llega esto. Todavía no lo puedo creer", contó la mujer que tuvo la suerte de ser la ganadora comprando un solo número de la rifa.

Revisa el momento de la rifa

Todo sobre Famosos chilenos