"Todo pasa por algo": Hermana de Enrique Iglesias reaparece tras terminar su compromiso por video de infidelidad

28 sept. 2022 - 19:00 hrs.

La hermana de Enrique Iglesias, Tamara Falcó, reapareció en público después de terminar su compromiso con su novio, Íñigo Onieva, debido a una infidelidad.

Durante un evento de diseño de interiores, la marquesa habló ante 45 periodistas. En la instancia, se mostró serena y sonriente, aunque reconoció que todavía está en shock por lo que vivió.

Falcó anunció su compromiso el pasado 22 de septiembre, pero un día después, se filtró en redes sociales un video de su novio siendo infiel. Ante la noticia, ella terminó la relación.

Tamara Falcó habla después de romper con su novio

En un breve encuentro con la prensa, la hermana de Iglesias se refirió a la experiencia personal que le tocó vivir.

Reconoció que estaba enamorada de su pareja y que por su mente no pasaba la idea de una infidelidad.

“Estaba enamorada, nunca pensé que abusara de mi confianza”, dijo la mujer a pocos días de lo vivido.

Consultada por los periodistas sobre una posible reconciliación, Falcó descartó totalmente esa opción: “Con los cuernos soy muy cuadriculada”, dijo la hija de Isabel Preysler, en declaraciones que recoge la revista Hola.

Para la marquesa es un gran alivio que la noticia sobre la infidelidad de su novio se filtrara antes que se celebrara la boda, pues argumentó que para ella el matrimonio es una promesa de amor eterno.

"Creo que todo pasa por algo y quiero pediros perdón y quiero agradeceros la labor de investigación que habéis hecho, porque si no, no me hubiera enterado nunca", dijo a los representantes de los medios de comunicación.

La boda de la hermana de Enrique Iglesias con el empresario Íñigo Onieva estaba planificada para junio del año 2023. Antes del escándalo, la pareja anunció su compromiso con una foto en Instagram, pero tras conocerse la infidelidad, la imagen fue borrada por Falcó.

En un principio, Íñigo aseguró que el video donde aparece besando a otra mujer es del año 2019, aunque luego se retractó y reconoció que las imágenes eran actuales; admitiendo su infidelidad y pidiendo perdón.

