"Para esperar la llegada de los 45": Connie Achurra deslumbra con cambio de look en la previa a su cumpleaños

07 sept. 2022 - 18:30 hrs.

La destacada cocinera nacional, Constanza "Connie" Achurra, sorprendió a sus más de 1.3 millones de seguidores de Instagram con un nuevo cambio de look que la tiene feliz.

Durante el último tiempo, la escritora de 44 años dejó crecer su ondulada melena castaña por debajo de los hombros, sin embargo, ahora quiso transformar su apariencia y visitó a una querida estilista de su confianza.

"Para esperar la llegada de los 45"

"De vuelta a mi pelito corto que AMO!...me tomé una mañana libre para ir a vitrinear y hacerme unos autoregalitos para esperar la llegada de los 45 años", contó a través de un post en su perfil.

Historia de Instagram de Connie Achurra.

En este sentido, detalló que esperará su nueva vuelta al sol con "anteojos nuevos, aritos, sostenes de mi nueva talla y un par de chiches varios para empezar a celebrar".

Respecto al procedimiento que se hizo en el cabello, manifestó que quedó satisfecha con el resultado, señalando que su peluquera, Sandra, "me deja el pelo hermoso siempre".

Revisa las imágenes

La reducción mamaria de Connie Achurra

A mediado de junio, Connie reveló que por primera vez se sometió a una cirugía plástica. Se trataba de una reducción mamaria, algo que "siempre había querido".

En ese entonces, explicó que la razón que la llevó a operarse no tuvo que ver con lo estético, sino que con otras complicaciones de salud que la estaban afectando. "El dolor de espalda ya me tenía loca, así que supercontenta, porque todo salió bien", manifestó.





A dos meses de entrar a pabellón, la chef mostró recientemente el gran resultado que tuvo y detalló los cambios que esto conllevó en su vida. "Hace unos días cumplí 2 meses desde mi reducción mamaria y na po, estoy feliz y satisfecha, pasé de copa D (o un poquito más) a copa B", partió diciendo.

"No les voy a decir que me cambió la vida o que hay un antes y un después, pero me siento muuuucho más cómoda", indicó.

Todo sobre Famosos chilenos