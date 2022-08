"Mi esposo está planeando un accidente": La acusación de Diana de Gales contra Carlos que expertos investigaron

Hace 25 años el mundo lloró la partida de la princesa Diana de Gales. La llamada "Reina de Corazones" perdió la vida trágicamente en París el 31 de agosto de 1997.

Su existencia terminó de la misma forma en que transcurrió, rodeada de paparazzis, tratando de huir de los flashs de las cámaras.

Todo sobre Diana de Gales

A pocos días de conmemorarse un nuevo aniversario luctuoso, el experto que participó en la investigación de su muerte habla sobre los hallazgos y la supuesta conspiración que hubo alrededor.

El oficial David Douglas ofreció su primera entrevista televisada al programa Good Morning Britain de ITV. En la transmisión habló sobre la investigación que se realizó tras la muerte de la princesa Diana de Gales.

Douglas formó parte del equipo de expertos creado en el año 2005 con el objetivo de aclarar las denuncias de una supuesta conspiración por parte de la corona británica contra Diana.

Tras el trabajo, los hallazgos y las investigaciones realizadas se concluyó que todo se trató de un trágico y desafortunado accidente.

Former Met police Senior investigating officer David Douglas tells @PaulBrandITV and @ranvir01 that he is 'absolutely convinced' that Princess Diana's death was a 'terrible, tragic accident.'



Watch GMB on ITV and on ITV Hub 👉 https://t.co/6iQ6ebeOEQ pic.twitter.com/iG3gWVdaiK