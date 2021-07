"Mi esposo está planeando un accidente": La carta acusatoria de Diana en contra de Carlos

El próximo 31 de agosto se cumplirán 24 años del accidente automovilístico en el que perdió la vida Diana de Gales, quien hoy habría cumplido 60 años. A pesar del tiempo, los trágicos hechos no dejan de generar polémica. Una de ellas habla sobre una carta de Lady Di que incrimina al príncipe Carlos con su muerte.

De acuerdo a una información difundida por The Mirror, en agosto de 2018, la madre de William y Harry mostraba en el escrito su preocupación ante un posible “accidente” con su automóvil y en el que estaría involucrado su esposo.

La carta de Diana de Gales contra Carlos

El diario británico reveló que Lady Di entregó la misiva a su mayordomo de confianza, Paul Burrell, 10 meses antes de su trágica muerte en un accidente de tránsito en París, en el que también murió su pareja de entonces, Dodi Al-Fayed.

"Estoy sentada aquí en mi escritorio hoy en octubre, anhelando que alguien me abrace y me anime a mantenerme fuerte y con la cabeza en alto. Esta fase en particular de mi vida es la más peligrosa”, comenzaba la carta que fue escrita a mano por Diana.

“Mi esposo está planeando 'un accidente' en mi automóvil, una falla en los frenos y una lesión grave en la cabeza, para dejarle despejado el camino para casarse con Tiggy”, mencionó Diana en referencia a Tiggy Legge-Bourke, la niñera de sus hijos, con quien sospechaba que Carlos le era infiel.

"Camilla no es más que un señuelo, así que todos estamos siendo utilizados por el hombre en todos los sentidos de la palabra", añadió la princesa al final del texto, que salió a la luz pública por primera vez en el año 2003, haciendo referencia a Camilla Parker Bowles, con quien Carlos se terminó casando en 2005.

El príncipe Carlos fue interrogado

Varios años después se revive la polémica cuando John Stevens, ex director de Scotland Yard, reveló al Daily Mail que interrogó al príncipe Carlos, en 2005, con motivo de la carta de la princesa Diana.

Explicó también que no se encontraron evidencias que respaldaran lo que había sugerido la fallecida Lady Di. "Nos quedamos con la nota, que en sí misma no fue suficiente para convertir a Carlos en un sospechoso formal", añadió Stevens.

El exdetective mencionó que el inédito interrogatorio se hizo en el marco de la llamada “Operación Paget”, que para ese entonces investigaba los sucesos que rodearon la muerte de la princesa Diana.

