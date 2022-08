"Todo lo que callo es por el bienestar de mi hija": Adamari López habla sobre su separación de Toni Costa

25 ag. 2022 - 16:00 hrs.

Ha transcurrido poco más de un año desde que Adamari López se separó de Toni Costa. Sin embargo, hasta ahora la animadora ha sido muy reservada sobre las razones que llevaron al quiebre de la relación.

Pese al hermetismo en que ha mantenido su vida privada, Adamari confesó hace poco que no se arrepiente de haber tomado la decisión, pero que lo hizo cuando aún estaba enamorada porque ya la relación no funcionaba.

La estrella puertorriqueña se separó tras 11 años de relación y una hija en común, Alaïa. A la par de este cambio en su vida, Adamari también vivió una transformación física sorprendente.

Todo sobre Adamari López

Adamari López revela las razones de su silencio

Ahora, compartió un video en su cuenta oficial en Facebook para responder algunas de las inquietudes de sus fans, y reveló la razón por la que no ha querido declarar ni alimentar los rumores que la llevaron a separarse del bailarín español.

“Muchos de ustedes me preguntaron por qué no hablo de ciertas cosas o de circunstancias que me han pasado en estas últimas fechas y que he querido resguardar, todo lo que callo o todo lo que no digo es sobre todo por el bienestar de mi hija”, dijo.

La actriz dio estas declaraciones luego de que su expareja, durante su estadía en “La Casa de los Famosos”, asegurara que una de las razones que los llevó a separarse fue la falta de intimidad.

La exesposa de Luis Fonsi reveló que su fe en Dios, los valores que le inculcó su familia desde muy pequeña y hasta la ayuda de psicólogos fueron fundamentales para salir adelante de todo lo que ha vivido en los últimos años.

"Todo tiene un momento y mi hija lo tendrá cuando sea más grande y busque una respuesta sincera de cosas que han pasado, y pienso que ella tiene que saberlo primero por mí que enterándose por lo que pueda escuchar, le puedan decir, pueda leer. Por eso muchas veces he preferido callar, aunque otros hablen”, dijo.

Una separación llena de controversia

La separación de Toni Costa y Adamari López estuvo llena de controversia y algunos aseguraban que el español mantenía otra relación sentimental con un hombre, pero esto nunca fue confirmado o desmentido por Adamari.

Pese a esto, en la actualidad ambos mantienen una buena relación por el bienestar de la hija que tienen en común.

Todo sobre Famosos