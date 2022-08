El mensaje de Yailin "La Más Viral" que alimenta rumores de la separación de Anuel AA: "Cómo puedes ser tan poco hombre"

22 ag. 2022 - 22:00 hrs.

Yailin "La Más Viral" y Anuel AA no dejan de estar en el centro de la polémica. Desde que son pareja, sus vidas son de mucho interés por parte de sus seguidores.

La dominicana y el puertorriqueño acostumbran a compartir cada momento de su relación en las redes sociales, pero un silencio en las últimas semanas hace pensar a sus seguidores que algo pasa y se asoma la posibilidad de una ruptura.

Tras la separación de Karol G, Anuel AA decidió hacer su vida con la cantante dominicana. El noviazgo se conoció a través de las redes sociales y en junio pasado se casaron sorpresivamente.

La pareja presumía cada detalle de su relación. Anuel AA llenaba a su novia de regalos costosos y no escatimaba en contarlo a través de sus plataformas.

Los esposos fueron también fotografiados durante unas vacaciones en España y después de este viaje los medios de espectáculo daban como un hecho que Yailin estaba embarazada.

Pero ella misma salió a desmentir todo. Por medio de una publicación en Instagram pidió que dejaran de confirmar un embarazo que no es verdad y que de serlo ella misma lo diría.

Ahora el silencio reina en las plataformas de ambos artistas. Mientras ella eliminó su cuenta de Instagram, él se enfoca en publicar solo lo relacionado con sus proyectos profesionales, como la salida al mercado de sus zapatillas.

Hace un mes Anuel AA dijo que necesitaba un descanso para dedicarse a solucionar algunas situaciones de su vida personal, pero no dio más detalles al respecto.

Entre tanto desconcierto, Yailin activó brevemente su cuenta. Los usuarios lograron capturar un mensaje en el que da a entender que algo anda mal en la relación.

"No entiendo cómo puedes ser tan poco hombre; si antes lo hiciste claramente lo harías de nuevo, dañando y dañando personas, yo me entregué al 100%, dónde tú eras un 20%. Todos venimos de abajo bicho. ¿Quién dijo que solos no se puede?", escribió la dominicana, según un mensaje reseñado por Infobae.

Luego de la publicación, la cuenta fue desactivada nuevamente, pero los usuarios quedaron con la inquietud de saber a qué se refiere Yailin y si realmente esta es la evidencia de que la pareja puso fin a su relación.

