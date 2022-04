"A los que nos odian hablen mierda": La polémica canción que Yailín y Anuel AA le dedican a sus "haters"

Si Anuel AA y su novia Yailín querían seguir dando de qué hablar, lo lograron. Los artistas del género urbano acaban de sacar su primera colaboración musical, “Si tú me buscas”, que ya es número 1 en todas las plataformas digitales.

La pareja parece estar más unida que nunca. Hace poco menos de tres meses confirmaron su relación, luego se comprometieron y, en una reciente entrevista que dieron a la revista People en Español dijeron que hasta piensan en tener hijos.

Como una muestra de lo seria que va su noviazgo, ahora la pareja sacó la polémica canción acompañada de un videoclip, en la que hacen una clara referencia a sus acérrimos críticos en las redes sociales.

Una pelirroja Yailín canta junto a Anuel AA

El audiovisual comienza con una imagen en la que aparece la dominicana sentada en un lujoso jeep. Yailín está con su larga y exótica cabellera roja y un ajustado top y pantalón a juego.

Aunque hace apenas unas semanas la artista sorprendió y se ganó los halagos de sus fans con el cabello corto, que le daba un aspecto sobrio y elegante, parece que optó por dejar su melena extralarga. Anteriormente, también se había mostrado con un look rubio platinado, negro y hasta rosado.

La polémica canción

El recién estrenado tema de los artistas ha sido criticado en las redes sociales. Además de su contenido explícito, donde se habla de drogas, sexo y violencia, los cantantes también enviaron unos mensajes a sus críticos.

"To' el mundo hablando Anuel y Yai 'tán singando. Y 'tán mordiéndose. Y la envidia no mata porque yo no lo' he visto a ustede' muriéndose. Me empezaron a odiar, yo los odio pa'trá', vayan acostumbrándose. Y pa' la mierda to's váyanse", se escucha en otro tramo de la canción.

Ante esto, los usuarios de las redes sociales no tardaron en opinar. “Después que terminó la canción me quedé viendo al techo por un buen rato, procesando que mierda acabo de escuchar”, dijo una usuaria en Twitter.

Algunos también compararon la colaboración que el artista hizo con Karol G con el nuevo tema. “Pasar de ‘Ocean’ a esto debe ser horrible”, opinó una internauta.

“Qué horrible canción. Otra cosita eran las que hacía con Karol G”, sentenció una usuaria.

