Adamari López aprueba nueva relación de Toni Costa y sale a la luz versión sobre un supuesto novio: "Está enamorada"

A casi un año de anunciar su separación de Toni Costa, Adamari López parece estar más convencida que nunca de que fue una buena decisión, y aseguró estar contenta sobre la nueva relación que mantiene el bailarín con la influencer Evelyn Beltrán. A la par de sus declaraciones, afirman que tiene novio y está ilusionada.

La noticia sobre la ruptura de la pareja, después de estar durante casi 10 años juntos, sorprendió a todos los fanáticos de la presentadora de televisión, quien hasta ahora ha sido muy hermética y no ha revelado los motivos.

Desde entonces, la protagonista de “Amigas y Rivales” se mantiene enfocada en su nuevo estilo de vida y en la crianza de su hija y, aunque tiene buena relación con su expareja, descarta cualquier posibilidad de reconciliación.

Adamari López le desea lo mejor a Toni Costa

En una entrevista que ofreció la puertorriqueña a la comunicadora Sandy “La Candela” Rivera, Adamari habló sobre lo que siente al ver que su ex ya está rehaciendo su vida sentimental.

"Deseo lo mejor para él. Si tiene una relación que lo hace feliz se va a ver reflejado en sus acciones con la niña, y si ella está bien, que es mi mayor y principal preocupación, yo estoy feliz. No tengo nada que reclamar ni que decir al respecto, para nada", dijo López.

La artista admitió que en este momento no se siente preparada para comenzar una nueva relación y que está enfocada en sanar para no volver a repetir ciclos dolorosos.

Sin embargo, indicó que no está cerrada al amor. “Ahorita te puedo decir que no estoy lista, pero si cruza la puerta y me encuentro con alguien que me hace sentir algo que no estaba esperando, todo puede cambiar de un momento a otro”.

Pese a sus declaraciones, esta semana el conductor del programa "Chisme No Like", Javier Ceriani, aseguró que la exesposa de Luis Fonsi sí tiene pareja.

"Señoras y señores, flores y fanfarrias porque la chaparrita está volando alto. Señoras y señores después de sufrir todas las infidelidades de Toni Costa... pero sí Toni ya tiene a su bichota, esta Adamari López tendría ya su bichoto”, dijo Ceriani, reseña la revista TVNotas.

Según el programa de espectáculos, "está enamorada, está contentísima". Sin embargo, no dan detalles sobre la identidad del supuesto novio y a qué se dedica.

Cuida su salud mental y emocional

Con el propósito de seguir creciendo a nivel personal, Adamari López dijo a Sandy “La Candela” Rivera que todavía sigue acudiendo a consulta psicológica para sanar situaciones y cerrar círculos viciosos.

“Todavía hay muchas cosas y hay un tiempo que creo que quisiera darme para seguir creciendo, seguir entendiendo los procesos que me han tocado vivir y, si en algún momento llega esa persona que me vuelve a mover el corazón, poder darle lo mejor y no cometer los mismos errores".

