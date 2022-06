"Creía que era una foto de Luis Miguel": Comparte imagen de su juventud y se viraliza por su parecido con el cantante

23 jun. 2022 - 20:00 hrs.

Sorprendidos quedaron los usuarios de Twitter al toparse con una foto de una usuaria, que en su adolescencia era idéntica al cantante Luis Miguel.

La mujer, de nombre Gi Davidswright, compartió la imagen junto con una anécdota familiar.

A sus seguidores les contó que en el pasado sus familiares siempre hacían comparaciones de ella y del famoso intérprete.

¿Es igual a Luis Miguel?

La doble de Luis Miguel es argentina. Tiene un emprendimiento de mueblerías y en sus redes sociales comparte lo que frecuentemente tiene que ver con su trabajo.

Todo sobre Luis Miguel

Pero hace unos días rompió el molde en sus publicaciones. Decidió, a manera de anécdota, subir una fotografía del álbum familiar sin sospechar siquiera que se volvería viral.

“Yo a mis 18. En mi familia me dicen que me parecía -escuchen esto- a Luis Miguel”, escribió la mujer al postear la fotografía que de inmediato comenzó a ser replicada por sus seguidores.

En poco tiempo se viralizó y terminó siendo noticia en varias plataformas de comunicación.

En la foto se observa el rostro de una adolescente sonriente en un día soleado. Los usuarios comenzaron a detallar las similitudes y aseguraron que hay muchas coincidencias con el artista.

“Antes de leer el tuit, pensé que era Luis Miguel con cabello largo”, dijo un usuario, mientras otro comentó: “Bueno, eran otros tiempos, algo te parecías! Pero no culpes a tu familia, no culpes a la noche, no culpes a la playa...”, a manera de chiste.

Yo a mis 18. En mi familia me dicen que me parecía , escuchen esto, a Luis Miguel. pic.twitter.com/X6HTSoBNtd — Gi Davidswright (@GiDavidswright) June 21, 2022

Los comentarios comenzaron a inundar las redes sociales de la usuaria. Al ver la foto sus seguidores hicieron memes y comparaciones. También sugirieron que tenían un parecido con la hija del cantante Michelle Salas.

Sos igual! De última deci que sos la hija y listo! pic.twitter.com/o3YsSE8IH5 — 🖐️Maribel (@CeEMmeDe) June 22, 2022

Tras el efecto que generó la fotografía, la usuaria explicó que no lo hizo con intención, pero que aprovechará el hecho de ser ahora la hermana de Luis Miguel para promover su emprendimiento.

“Aprovecho que soy la hermana de Luis Miguel para contarles que hago muebles muy lindos”, dijo en uno de sus últimos mensajes.

Todo sobre Famosos