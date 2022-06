"No crean que le afecta mucho": la reacción de Mijares y Lucero por críticas al abuso de Photoshop en fotos de su hija

08 jun. 2022 - 20:00 hrs.

Lucero y Manuel Mijares no tienen reparos a la hora de salir en defensa de su hija, Lucerito Mijares, quien como ellos sigue el camino de la música.

Recientemente la joven posó junto a su mamá para una famosa revista mexicana. Aunque madre e hija lucían hermosas, todos se enfocaron en una sola cosa: el uso de Photoshop al que sometieron la imagen de Lucerito para hacerla ver más delgada.

Mijares dice que Lucerito está enfocada en otras cosas

La joven de 17 años demuestra que cuenta con talento. Su voz es hermosa, al igual que la de sus padres, y desde hace algún tiempo se le ve compartir escenario con ellos.

Pese a sus habilidades con el canto, una parte del público se centra en la imagen de la adolescente. Si lleva el pelo con rizos, si está más delgada o qué tipo de ropa lució.

Todo esto en ocasiones acaba en comentarios negativos, por lo que Lucero y Mijares siempre se empeñan en darle consejos a su hija para manejar la situación.

"Lucerito tampoco se clava en esto porque ella sabe que todavía está en la carrera. No se clava en eso porque está metida estudiando", aseguró Mijares en declaraciones que comparte People en Español.

El artista explicó que esa misma actitud indiferente la mantiene el resto de la familia. Ellos procuran que sus hijos estén encaminados en su formación más que en cualquier otra cosa.

"Ni Lucerito, mamá, ni yo somos de engancharnos por un mal comentario", agregó. El intérprete reconoció que aunque el tema de las críticas se llegue a colar en conversaciones familiares, ninguno de los tres se estanca en ello.

Aseguró que la que menos le presta atención a esos temas es la propia Lucerito. "No crean que le afecta mucho".

Obviamente, siempre lo platicamos, pero no en el sentido que se sienta mal y uno llegue a tratar de alentarla. No, sino que ella misma no hace caso de eso. En lo personal no me atrevería a escribir de algo o alguien si no me gustó", reflexionó.

Lucero defiende a su hija

Lucero también se pronunció sobre la polémica portada y la actitud de su única hija ante los críticos. A través de su canal de YouTube abordó el tema y aclaró: "Ella no copia a nadie. Y como lo digo en esta revista: Ella no es ni mi copia, ni la copia de su papá, ni pretende serlo, ni pretendemos que lo sea. A mí me encanta que ella sea única".

La cantante aseguró que "para ella los malos comentarios y las críticas no le lastiman. Lo hemos comentado y me dice: 'Ma, la verdad no hago caso de cosas que no me construyen en nada, pues si es una crítica cruel y fea, no la pelo; pero si es algo que me hace aprender y crecer, lo tomo en cuenta".

