"Nadie está preparado para recibir ofensas": El mensaje de Lucero para defender de las críticas a su hija

Posaron juntas por primera vez para la portada de una revista cuando Lucerito era una bebé y Lucero celebraba el convertirse en madre por segunda vez. Ahora, 17 años después, el lente de una cámara las vuelve a retratar juntas.

Lucero es conocida como la "Novia de América", y su hija, Lucerito, ahora de 18 años, se abre camino en el mundo del canto y el espectáculo.

El ser hija de dos estrellas le trajo un lado positivo y otro negativo a la joven, quien debe lidiar no solo con los halagos, sino también con las inevitables comparaciones con su madre.

La fama de Lucero se mantiene vigente en 2022. La estrella mexicana que comenzó su carrera con series infantiles como "Chispita", tiene un lugar en el corazón de América Latina.

Ahora su hija, Lucerito, busca también su espacio, pero ella quiere trazar su propio camino. No quiere estar bajo la sombra de sus papás, aunque reconoce lo afortunada que es al ser hija de Lucero junto al también exitoso cantante, Mijares.

Ambas posaron para la revista Quién, misma que las retrató juntas hace 17 años. Dejaron claro que su vínculo es fuerte. Ante las críticas y las comparaciones, Lucero defiende firmemente a su hija y también le enseña a no poner el foco en lo negativo.

“Nadie está preparado para recibir a diario ofensas ni humillaciones tan horribles, pero es parte de un oficio. Yo le digo que se ponga caparazón de tortuguita y se unte mantequilla para que se le resbalen las cosas malas", declaró Lucero, al contar cómo aconseja a su hija.

Lucerito también habló sobre cómo enfrenta las constantes comparaciones de la gente entre ella y su madre. Cada una es distinta y la naciente estrella no tiene intenciones de convertirse en una copia de ninguno de sus papás.

“En ocasiones la gente suele ser muy cruel, me han hecho críticas muy duras, pero mi mamá me ha enseñado a hacer poco caso a malos comentarios. Si es algo que me construye, lo tomo, y si no, lo desecho y no me clavo en eso” dijo Lucerito Mijares.

En la portada del magazine lucen sonrientes. Lucerito aparece con un camisero color marrón claro, mientras su madre descansa la cabeza en las piernas de su hija. Lucero lleva un vestido de rayas verticales.

Lucero y Lucerito demuestran que ninguna crítica negativa puede debilitar el amor que se tienen.

