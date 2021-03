Segura de sus palabras, pero aún con la timidez propia de su edad, la hija de Lucero se plantó frente a los medios para expresarse por primera vez en una breve entrevista, en la que agradeció el apoyo que ha recibido al subir al escenario y demostrar todo el talento que tiene para compartir con sus fans.

La sinceridad y el carisma nuevamente afloró en cada palabra de Lucero Mijares, la nueva cantante juvenil mexicana que acapara la atención de millones de fans que aclaman el talento heredado de sus famosos padres: Lucero y Manuel Mijares.

Con la misma amabilidad y los gestos que hacen recordar a la “Novia de América”, la adolescente de 16 años lució muy juvenil y espontánea, con una blusa blanca a rayas y un jeans, mientras conversaba de forma sincera y madura de lo que puede ser el comienzo de una exitosa carrera artística.

Lucerito, como cariñosamente suele llamarle el público, atendió a los periodistas en su paso por el aeropuerto de la ciudad de México, y sus primeras declaraciones fueron recogidas por el programa de Univisión, “Despierta América”, donde extendió las gracias a sus fanáticos.

“No tengo palabras para agradecer a las personas que han seguido mi camino, y que me han seguido todo este tiempo”, dijo.

El consejo de Lucero que fortalece a su hija

Al ser consultada cómo maneja las críticas que siempre se levantan en el medio artístico, la hija de Lucero reveló cuál ha sido el consejo que recibió de sus padres para enfrentar con bien los malos comentarios.

“Que no pele (tome) los comentarios ni buenos ni malos, porque a veces hacen bastante daño (...) pienso que hay que dejarlos pasar”, dijo al resaltar la recomendación más importante que sus progenitores le han manifestado: “Siempre ser sencilla y nunca ser protagonista”.

Lucero habló de lo que sintió al compartir escenario con sus padres en diferente oportunidades. “Me siento muy privilegiada, porque a veces no hay posibilidades de cantar con tus padres, entonces me siento la más feliz del mundo”, mencionó al reafirmar la alegría que le trajo esta experiencia.

Al hablar de los Fans Choice Awards, galardón que obtuvo y que se convirtió en su primer premio, en la categoría “Debut”, la hija menor de Lucero reafirmó su agradecimiento.

“Otra vez, le agradezco a los fans que hayan votado y dado mucho amor hacía mí”, mencionó.

Pese a su inexperiencia, Lucero Mijares se comportó como toda una profesional, como esa artista que transmite sus afectos a sus fans y que brinda la oportunidad a los medios de ir conociéndola mejor.

