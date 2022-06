Lilibet, la hija del príncipe Harry y Meghan Markle, está de cumpleaños y lo celebra junto a la reina Isabel II

04 jun. 2022 - 18:00 hrs.

Aunque no hay todavía una fotografía oficial, varios informes que se han filtrado a los medios de comunicación británicos aseguran que la Reina Isabel finalmente ya conoció a Lilibet, la hija de los duques de Sussex.

Meghan Markle y el príncipe Harry se unieron a la familia real para celebrar los 70 años de la monarca en el trono, pero desde la llegada a Reino Unido se han mantenido en muy bajo perfil.

Esta quizás sea la razón por la que aún no han sido captados junto a sus hijos, Archie, de 3 años, y la menor, que este 4 de junio cumple su primer año de vida. Apenas hay algunas fotografías en las que se les ve compartiendo con algunos miembros de la realeza.

Así fue el encuentro de la reina Isabel II y Lilibet

El viaje de Meghan y Harry había creado expectativa no solo porque es el primer viaje de la familia tras su retirada de la Casa Real, sino porque también la Reina Isabel conocería a su bisnieta Lilibet Diana.

Según detalla el portal Page Six, ya la soberana, de 96 años, habría tenido la oportunidad de compartir en varias ocasiones con la bebé. El primer encuentro habría sido muy breve y fue justo después que aterrizaran en Londres.

Y este 3 de junio, en el Castillo de Windsor, cuando los Sussex y sus hijos pasaron más tiempo con la Reina, solo unas horas antes del primer aniversario de Lili.

Prince Harry and Duchess Meghan attend National Service of Thanksgiving for Queen Elizabeth II's Platinum Jubilee, marking the first time the couple has appeared publicly with Britain's royal family since stepping down from their senior royal roles. https://t.co/nG8UITzyE4 pic.twitter.com/FgyqbqfzoM — ABC News (@ABC) June 3, 2022

Este encuentro habría sido luego de que los duques asistieron a una misa de acción de gracias en la catedral de St. Paul, en Londres, donde no estuvo presente la Reina Isabel por algunas molestias de salud.

Meghan Markle y Harry se acercan a la reina

Son muy pocos los detalles que se han revelado sobre el primer cumpleaños de Lilibet. Sin embargo, se espera que sea igual de privada como la participación de sus padres en las actividades reales.

Omid Scobie, comentarista y amigo íntimo de los duques, aseguró que no está planeada una gran fiesta.

#PlatinumJubilee Day 3:



— The Queen to watch the Derby on TV from Windsor.



— Charles and William to give separate speeches towards end of Party at Palace concert.



— Harry and Meghan to spend Saturday (Lilibet’s first birthday) in Windsor “together privately as a family”. — Omid Scobie (@scobie) June 3, 2022

“La gente espera algún tipo de gran evento extravagante de cumpleaños, del que vamos a ver fotografías. Por lo que me han dicho, no debemos esperar nada. Esos momentos con Lilibet son muy privados entre ellos y la Reina y, por supuesto, sabemos cuánto lo ha estado esperando”, dijo en declaraciones difundidas por el Daily Mail.

Por su parte, se conoció que la reina Isabell pasará un rato con su bisnieta mientras siguen los actos por su aniversario 70 como monarca. Además, Kate Middleton y el príncipe William felicitaron a Lilibet a través de su cuenta oficial de Twitter.

Wishing a very happy birthday to Lilibet, turning one today! 🎈 — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) June 4, 2022

🎈Wishing Lilibet a very Happy 1st Birthday! — The Royal Family (@RoyalFamily) June 4, 2022

