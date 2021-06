Así reseña la prensa inglesa el nacimiento de Lilibet Diana, la hija de Meghan Markle y Harry

En todo un acontecimiento se ha convertido la llegada al mundo de Lilibet Diana, la hija de Meghan Markle y el príncipe Harry, en quien están puestas todas las miradas de la prensa mundial y, especialmente, de la británica, después de que la pareja dejara sus títulos reales.

Hasta hace poco, mientras se esperaba el nacimiento de la hermana de Archie, el misterio de cuál sería su nombre se había convertido en un tema de apuestas por parte de los ingleses.

En ese momento, medios como Vanity Fair anunciaban que el favoritismo era hacia Philippa, lo que se suponía iba a ser el mejor de los homenajes póstumos a Felipe de Edimburgo, abuelo del hijo menor del príncipe Carlos y Diana de Gales.

Otros dos nombres que figuraban en la lista de los posibles para la pequeña heredera, eran los de Elizabeth, por su bisabuela paterna, la reina Isabel II, y Diana, por la mamá del príncipe Harry, reseñó en su momento People en Español.

Nacida la tan esperada “baby Lili”, la prensa del Reino Unido reseñó el acontecimiento desde el anuncio público de los duques de Sussex. La BBC tituló “El príncipe Harry y Meghan Markle anuncian el nacimiento de su hija Lilibet Diana”.

La corporación de medios de comunicación con más de 90 años y sede principal en Londres, dio peso al nombre de la bebé Lilibet "Lili" Diana Mountbatten-Windsor. Su madre, Meghan Markle, dio a luz el viernes 4 de junio de 2021, en un hospital de Santa Bárbara, California, según refirió la cadena londinense.

La prensa británica también centró su mirada en las reacciones de la familia real ante la llegada de la nueva integrante. Daily Mail reseñó las felicitaciones de Isabel II, el príncipe Carlos y la duquesa de Cornualles. Asimismo, resaltó los mensajes del príncipe William y Kate Middleton, quienes dijeron que estaban felices por el nacimiento de la pequeña.

El medio incluyó en sus redes sociales el comunicado oficial por su nacimiento. También la noticia de que el padre de Meghan Markle, alejado de la actriz de 39 años, había dado la bienvenida a su nueva nieta “Lilibet”, que es el apodo con el que Felipe de Edimburgo llamaba a Su Majestad, según The Sun.

Meghan's estranged father Thomas Markle welcomes the arrival of his new granddaughter Lilibet https://t.co/oWcE9KHU5e

Por su parte, el mismo medio informó que, tras el anuncio de la llegada de la hija del príncipe Harry y la protagonista de la serie “Suits”, ninguno compartirá la foto de Lilibeth Diana y que ambos estarán “de baja” por paternidad.

The Sun también reseñó vía Twitter que las figuras de los duques de Sussex fueron renovadas en el Museo de Madame Tussauds en Sidney, tras el nacimiento de “baby Lili”. En una imagen, aparece la expareja real hecha de cera y la figura de Meghan Markle lleva un rebozo para bebé, del que se asoma un gorro en tono rosa, simulando a la recién nacida.

Prince Harry and Meghan Markle's wax figures get a makeover after the birth of Lilibet Diana Mountbatten-Windsor pic.twitter.com/sMimak3fSS