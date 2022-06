El novio de Natti Natasha reaparece en redes sociales con una foto de su ficha policial: Así luce en la cárcel

02 jun. 2022 - 16:00 hrs.

El esposo de Natti Natasha, Raphy Pina, no se reserva los detalles de su vida en prisión. Luego de ser sentenciado a tres años y cinco meses de cárcel por el delito de posesión ilícita de armas de fuego, él mismo cuenta parte de su experiencia.

Pina escuchó su sentencia el pasado 24 de mayo. Tras el dictamen, circularon las primeras imágenes del productor, esposado, mientras salía de la Corte Federal rumbo a la prisión.

La ficha policial de Raphy Pina y un mensaje

El novio de Natti Natasha enfrentó un largo juicio por porte ilícito de armas. El proceso inició en el año 2021. Antes de ser sentenciado estuvo varios meses en prisión domiciliaria y salía solo con permiso del juzgado.

La nueva decisión del tribunal se conoció a tan solo días de que el empresario celebrara el primer cumpleaños de su hija, Vida Isabella, fiesta en la que también lo acompañó su amigo Daddy Yankee.

Pina intentó conseguir su libertad bajo fianza. En varias ocasiones su defensa trató de postergar el proceso legal para ganar un poco más de tiempo.

Pese a las estrategias jurídicas, el día menos deseado por Pina llegó. Fue trasladado a la cárcel donde deberá pasar 41 meses.

En sus primeras horas en prisión, el empresario tuvo que ser atendido por médicos, porque se le descontroló el azúcar, según contó su pareja Natti Natasha.

Ahora Pina reaparece en su cuenta de Instagram con una foto de su ficha policial. En la imagen se leen los datos con los que identifican a los prisioneros. La pareja de la reguetonera lleva una polera blanca y encima de esta un uniforme de recluso color marrón claro.

La fotografía no la posteó sola. Al pie de la imagen dejó un mensaje en el que agradece el apoyo que recibió durante este largo camino.

“A los que han expresado amor por mi familia y por mí, les estaré eternamente agradecido. Si desean escribirme y plasmar sus buenos deseos y/o oraciones será bien recibido”, escribió el productor musical.

Natti Natasha sigue adelante

Tras la sentencia, la reguetonera reapareció en el canal de YouTube "Alofoke Sin Censura", donde contó cómo vivió el juicio que llevó a la cárcel al padre de su hija Vida Isabelle. "Me sentí horrible cuando lo declararon culpable. Ese día fue una pesadilla", contó en el programa.

Insiste en su inocencia: "(...) yo sé quién es él, confío cien por ciento en la inocencia de Raphy Pina, por esa razón es horrible, no es lo mismo verlo en la televisión o en una película".

Asimismo, dejó claro que seguirá adelante con su carrera. "Si algo he aprendido de Raphy es echar pa'lante. Que no esté hoy, no te voy a negar que me dio ansiedad, que me puse nerviosa. Pero no se lo dije, porque le quiero demostrar que todo lo que me ha enseñado lo voy a ejecutar".

