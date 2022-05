La virgen María estampada en el velo: así fue el espectacular traje de novia de Kourtney Kardashian en su tercera boda

Las Kardashian siempre marcan tendencia y de seguro el traje de novia que usó Kourtney Kardashian para su tercera boda con el baterista de Blink-182, Travis Barker, no pasará desapercibido entre las amantes de la moda.

La mayor de las Kardashian declaró nuevamente su amor al músico en medio de un exclusivo y lujoso evento en el que el traje de la novia llamó mucho la atención.

Kourtney se inspiró en la cabeza tatuada de su pareja para tomar la idea principal y así dar forma a un traje blanco, divertido y totalmente fuera de lo común.

La boda de la empresaria de 43 años y del famoso baterista se realizó en Italia. Al evento asistieron todos los miembros del clan, quienes compartieron su alegría junto a la pareja.

Fue la madre de Kourtney, Kris Jenner, quien la llevó de la mano hasta el altar. Esta es la tercera vez que la pareja se casa, pues ya tuvieron ceremonias previas.

La primera boda de Kourtney y Travis fue en Las Vegas el 4 de abril, mientras que la segunda se celebró en Santa Bárbara California el 15 de mayo, de acuerdo con información publicada por CHV.

En esta tercera ceremonia el traje de la novia estuvo inspirado en el tatuaje que Travis lleva en su cabeza rapada. Se trata de una imagen de la virgen María.

