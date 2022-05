Demi Lovato reaparece en Instagram con nuevo tatuaje y actualiza sus pronombres

08 may. 2022 - 21:00 hrs.

Hace casi un año, la cantante Demi Lovato anunció que se declaraba como género no binario. Ni mujer, ni hombre y pidió que la identificaran con pronombres neutros y plurales “they/them”.

En aquel momento señaló, además, que su orientación sexual es pansexual y explicó que la decisión fue tomada "después de mucho trabajo de sanación y autorreflexión".

"Cambiaré mis pronombres, siento que esto representa mejor la fluidez que siento de mi expresión de género y me permite sentirme más auténtica y fiel a la persona que sé que soy", aseveró.

Demi Lovato cambia su descripción en Instagram

Sin embargo, ahora ha aceptado nuevamente ser identificada como mujer y agregó en su perfil de Instagram nuevas categorías con los pronombres femeninos “she/her”.

Esto no significa que ya no se reconozca como una persona no binaria sin género, ya que todavía están allí. Este nuevo cambio quizás también obedezca al proceso de redefinición que atraviesa la artista, como ella misma lo reconoció en 2021.

"Todavía estoy aprendiendo y entrando en mí misma, y no pretendo ser una experta o una portavoz", señaló.

Estrena nuevo tatuaje

La cantante, que durante los últimos meses ha causado polémica por asegurar que habló con extraterrestres, también estrenó un nuevo tatuaje.

Según la revista People, en varias fotografías que compartió en sus historias de Instagram, la exestrella de Disney mostró el nuevo diseño que luce en sus hombros. Del lado derecho se tatuó “Love” y del lado izquierdo “fear”. A una de las imágenes le agregó la palabra “dualidad”.

