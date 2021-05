La cantante Demi Lovato, quien sufrió una fuerte sobredosis en 2018 y ha estado en un largo proceso de rehabilitación, aseguró que no se considera hombre ni mujer, sino que una persona "no binaria".

Así lo comunicó en Twitter, señalando además que su orientación sexual es pansexual. De acuerdo a su relato, la decisión fue tomada "después de mucho trabajo de sanación y autorreflexión".

Asimismo, le pidió a sus seguidores y a la prensa que no se le considere como una voz autorizada ni experta en el tema. "Todavía estoy aprendiendo y conociéndome, y no pretendo ser una persona experta o portavoz. Compartir esto con ustedes ahora abre otro nivel de vulnerabilidad para mí", señaló.

"Estoy haciendo esto por aquellos que no han podido compartir con sus seres queridos la realidad de quiénes son realmente", confesó sobre sus motivaciones.

En línea con esta revelación, también anunció que en adelante ya no se podrán referir a Demi como ella o él. "Cambiaré mis pronombres, siento que esto representa mejor la fluidez que siento de mi expresión de género y me permite sentirme más auténtica y fiel a la persona que sé que soy y todavía estoy descubriendo", aseveró.

"En 2018 tuve una sobredosis y creo que la razón por la que eso sucedió fue porque estaba ignorando mi verdad y estaba reprimiendo quién soy realmente, para complacer a los estilistas o incluso a los fans que querían que lo hiciera", reflexionó.

Añadió que en esa época "pensaba que tenía que ser una estrella del pop femenina y sexy. Ahora me doy cuenta de que es mucho más importante vivir tu verdad que reprimirte, porque ese es el tipo de cosas que pasan cuando lo haces".

Today is a day I'm so happy to share more of my life with you all- I am proud to let you know that I identify as non-binary & will officially be changing my pronouns to they/them moving forward 💖