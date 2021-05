Luis Fonsi compartió una foto de su hija mayor, quien se ha convertido en toda una minimodelo. Mikaela, a los nueve años, posee el mismo glamour de su madre Águeda López y se le vislumbra un gran futuro en el mundo de las pasarelas, pues sorprende a todos con la facilidad y destreza en que posa para la lente de una cámara.

La pequeña tiene una soltura natural. Pero no sólo es eso, también heredó de su padre el talento para el canto como lo demostró en una oportunidad interpretando el tema "We are the world" de Michael Jackson.

Fue precisamente Fonsi, quien orgullosamente mostró una credencial donde aparece una foto de su hija mayor. La imagen forma parte del documento que acreditaba a la niña para presentarse como talento en el Miss Universo, que se realizó el pasado domingo en el Hard Rock Hotel & Casino Hollywood de Florida, en los Estados Unidos.

Luis Fonsi orgulloso de su hija mayor

En la imagen que subió el cantante puertorriqueño en sus “stories” de Instagram, se puede ver el documento oficial del gran evento de la fiesta universal de la belleza. Aparece Mikaela en una imagen tipo carnet y estaba la identificaba como “talent”.

“Mi mini reina”, escribió orgulloso el intérprete de “Despacito”, en la publicación. Luis Fonsi no dio más detalles sobre la foto de su hija mayor o sobre su cuál fue su función en la máxima gala de la belleza universal, donde él estuvo como artista invitado.

El artista latino tuvo una excelente actuación durante su presentación. El boricua deleitó a los presentes con el tema “Vacío”, donde estuvo acompañado de Rauw Alejandro, y también intérpreto la nueva versión del tema “A puro dolor” de “Son by Four” para dar paso a al quinteto finalista del certamen.

