Demi Lovato declaró en su podcast y a través de sus redes sociales que se identifica como persona de género no binario. De esta forma, ya no utilizará pronombres femeninos, como ella, sino que utilizará pronombres plurales, sin un género específico. En inglés será they o them, mientras que en español se utilizaría “elle/elles” o ellx/ellxs.

¿De qué se trata ser no binarix?

Esta forma de identificación está ligada a la identidad de género y expresión de género. Las personas no binarias no se sienten identificadas bajo la construcción social de lo que es ser mujer o lo femenino, ni lo masculino.

Cuando hablamos de identidad de género, la pregunta es cómo se siente una persona en su interior, con qué se identifica, u luego como lo expresa. Quienes son no binarixs fluyen entre las características que la sociedad considera propias de hombres o mujeres.

No está asociado, en lo absoluto, con la orientación sexual, pero puede que los cuestionamientos partan desde su sexualidad.

No es un tercer género

Quizás, podríamos caer en la idea de que se trata de un tercer género, pero la verdad es que ser no binario es mucho más grande que eso. Se trata de un abanico de categorías de identidad de género no binarias, entre las que se encuentran: agéneros, personas que se identifican de forma parcial, bigénero, identidad fluida y mutogénero.

Estos términos en particular, fueron acuñados por el colectivo Resistencia No Binarix, pero son conceptos nuevos, que cambian y mutan, según las personas que se sienten identificados con ellos.