Se estima que en Chile el 16% de la población tiene alguna forma de trastorno ansioso, y con la Pandemia todos hemos visto como los síntomas de estas condiciones aumentan.

La alimentación es fundamental para la salud. Qué comemos muchas veces determina cómo nos sentimos.

Para evitar palpitaciones, caídas de ánimo o cambios de humor, se pueden hacer pequeños cambios en la lo que comemos. Y no solo se trata de la cafeína, reconocida por empeorar algunos síntomas como las palpitaciones o la sudoración.

Acá puedes revisar 8 sorprendentes alimentos que puedes evitar por tu salud mental.

Jugo de fruta

El mejor aporte nutricional de la fruta es la fibra, pero en el momento que la consumes como jugo se pierde casi por completo. En un jugo solo queda azúcar, en altas cantidades, con agua, lo que podría generar cambios de humor. Mejor es que comas la fruta completa y tomas mucha agua.

Bebida normal y dietética

Las bebidas normales sí o sí elevarán los niveles de azúcar en la sangre. En este caso, este líquido ni siquiera aporta los nutrientes que el jugo de frutas si tiene.

Siguiendo la misma lógica, se podría pensar que las bebidas dietéticas no generarían mayor problema porque no tienen azúcar. Si bien no tendrías las caídas de ánimo propias después de consumir mucha azúcar, existen estudios que han relacionado la ingesta regular de estas bebidas con la depresión.

Pan blanco

Si, las tostadas de pan blanco no serían el mejor desayuno y once para personas con depresión o ansiedad. La harina blanca, altamente procesada, también aumenta rápidamente los niveles de azúcar en la sangre, lo que hará que tengas cambios de ánimo. Si no quieres renunciar al pan, mejor consumir uno de harina integral, que es menos procesada que la blanca.

Tostada

Kétchup

Nos gustaría pensar que el kétchup tiene más tomate que nada, pero esa no es la realidad. La verdad es que tiene más azúcar e incluso las versiones light tienen endulzantes asociados a síntomas de depresión y ansiedad.

Alcohol

El problema con el alcohol es que altera los patrones de sueño y el descanso que tiene el cerebro en la noche. Y las personas con ansiedad o depresión saben lo difícil que puede ser no dormir de forma adecuada.

Salsa de soya

Esta recomendación está hecha principalmente para las personas que además de depresión o ansiedad tienen alguna intolerancia al gluten. Si tienes algún tipo de sensibilidad a esta proteína del trigo, puede que después de consumir soya tu energía y ánimo se acabe, que te sientas cansado y sin ganas de nada. Mejor buscar versiones de este condimento que sean libres de este componente.

Comida procesada

Ya sean embutidos, frituras, dulces o alimentos con mucha grasa animal están asociados a producir síntomas de ansiedad. La recomendación es consumir productos ricos en nutrientes y fibra, que sean de digestión ligera y que no producen mayores alteraciones en los niveles de azúcar.

Donas

Son el mejor resumen de lo que no se debe consumir: mucha azúcar, frituras, tienen mucha grasa (de la mala), se hacen con harina muy procesada y casi no tienen fibra.

