"Tengo casi 34 kilos menos": Así luce la hija mayor del Puma Rodríguez a un año de hacerse una manga gástrica

Hace un año, Liliana Rodríguez, la hija mayor de José Luis Rodríguez "El Puma", entró llorando al consultorio de un médico cirujano pidiendo a gritos un cambio en su vida y lo logró.

Después de someterse a una cirugía de manga gástrica, asegura que no solo tiene un cuerpo renovado, sino que también es una mujer más feliz.

La cantante y actriz venezolana estuvo como invitada en el programa “La Mesa Caliente”, que se transmite por Telemundo, y habló sobre cómo ha sido su experiencia tras la cirugía y cómo renació en todos los aspectos.

La hija de "El Puma" no era feliz

"Es lo mejor que he hecho en toda mi vida, después de mi hija Galilea por supuesto. Tengo casi 34 kilos menos", presumió Liliana Rodríguez, quien acaba de cumplir 55 años.

“No puedes ser feliz cuando la ropa no te queda. No puedes ser feliz cuando debes dormir semisentada porque sino te ahogas. Nunca puedes ser feliz si te autoengañas de esa manera”, enfatizó.

Durante la entrevista, Liliana aseguró que muchas veces usó los episodios más tristes de su vida, como su divorcio y la mala relación con su padre, para convertirse en su propia enemiga y revictimizarse.

"Empiezas a convertirte en tu peor enemiga cuando dices: 'Ay pobrecita, nadie te quiere’, 'ay pobrecita, no te quiere tu marido', 'ay pobrecita, tu papá no te quiere y te desprecia en público'... Eso te da permiso a comer de más y dejarte y abandonarte, porque pobrecita tú”, aseguró.

Con un video en su cuenta de Instagram, Liliana festejó que pasó de pesar casi 220 libras (100 kilos) a 150 (68 kilos), y este cambio de 180 grados es evidente en cada una de las publicaciones que comparte con su legión de admiradores.

“Me quise un poquito más”

Pero el cambio de la hija mayor de "El Puma” no solo fue externo. Liliana también ha dicho en otras entrevistas que tuvo que dejar los hábitos dañinos como el alcohol y el cigarrillo.

Además, también aseguró que todo este proceso la ha hecho mirar hacia adentro y elevar su autoestima. “Toqué fondo y Dios me dijo 'hello, yo te amo, necesitas quererte como te quiero yo, eres valiosa para mí', así que hace un año desperté. Y me quise un poquito más".

