"Me llevé una desagradable sorpresa al verlo así": Hijo de Camilo Sesto reaparece en Instagram y su madre reacciona

A tres meses de estar entre la vida y la muerte por las adicciones a las drogas y el alcohol, el hijo de Camilo Sesto compartió un video en su cuenta de Instagram que encendió todas alarmas y causó preocupación entre sus fanáticos y familiares.

Blanes salió del hospital en enero de este 2022 luego de que a finales del 2021 se cayera de una bicicleta y permaneciera en el suelo, sin poderse levantarse, expuesto a la lluvia y a las bajas temperaturas. Esto le ocasionó una neumonía severa y una insuficiencia renal.

Y aunque el joven, de 38 años, parecía estar encaminado en retomar el rumbo de su vida, estas nuevas evidencias apuntan a que “Camilín” tuvo una recaída y que, probablemente, necesite de nuevo ayuda profesional.

Los últimos videos del hijo de Camilo Sesto

Camilo Blanes recurrió nuevamente a su cuenta de Instagram para compartir un video en el que se ve en un estado de evidente deterioro.

El cantante reapareció caminando por una calle, ataviado con un sombrero. Intentando hablar en inglés, se le veía tratando de hilvanar algunas frases coherentes sin éxito.

“Tengo los conocimientos de los siglos, así que voy a persuadir mi intento”; “yo solo intento traer el cuarto cielo a la tierra”; “liberar a todo el mundo del castigo por el bien de todos”, son algunas de las frases que dice mientras graba con un movimiento inestable de su teléfono celular.

Madre de Camilo Blanes está desesperada

La madre de Camilo Blanes, Lourdes Ornelas, rompió el silencio ante las últimas imágenes difundidas de su hijo y aseguró que su hijo necesita ayuda de especialistas.

“Me llevé una desagradable sorpresa al verle así. Me había prometido que iba a llevar una vida normal. Estoy muy dolida... ya no sé qué hacer. Lo más recomendable es que ingresara en un centro de desintoxicación, pero nadie puede obligarlo a entrar, si no es por propia voluntad”, dijo en unas declaraciones que dio al portal La Razón de España.

Ornelas además aseguró que a su hijo le ha costado aceptar su enfermedad. “Camilo necesita ayuda de especialistas, él solo no puede salir adelante... Mi hijo me dice que va a poder curarse por sí mismo, no entiende que necesita apoyo profesional. Confío en que recapacite, que entienda que no puede seguir así, por su bien y el de todos”, señaló.

