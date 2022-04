Tita Ureta se casará con reconocido skater en el caribe: "Todo depende del clima"

21 abr. 2022 - 09:00 hrs.

La periodista Tita Ureta y Spiro Razis, reconocido skater nacional, después de diez años juntos como pololos, finalmente darán el ansiado "sí" en las playas de Costa Rica, justo donde su historia de amor nació.

Fue a fines de enero cuando la hija del "Marqués del Arrayán", Emeterio Ureta, subió una foto a sus redes sociales en donde se le ve junto al deportista mientras surfeaban en la playa, luciendo el anillo de compromiso en su dedo anular.

Apasionados por el mar

Spiro es uno de los skaters más experimentados del circuito nacional, dedicándose casi toda su vida a este deporte. Sin embargo, se aventuró con el surfcuando conoció a Isidora.

Ambos comparten la pasión por el mar y fue justamente lo que nos unió. En la misma playa donde se conocieron, es que Tita y Spiro se casarán luego de meses de compromiso.

Sobre su relación, Razis cuenta que tienen muchas cosas en común. En conversación con LUN, dice que Tita "es muy linda, muy apasionada, comprometida con lo que hace, le gusta hacer deporte, descansar, dormirse temprano y compartir carretes".

"El surf nos gusta a los dos, es algo que nos une un montón. Llevamos diez años juntos y ya hacíamos surf cada uno por su lado. Al principio, no me gustaba ir al surf con polola, era un momento más para mí y mis amigos, pero ahora, con el tiempo, me gusta, lo paso bien con ella", confiesa.

Matrimonio en Costa Rica

El skater que pronto se casará con la conocida periodista, aseguró sentirse "emocionado" con el gran paso que darán, considerando que ya la pareja lleva más de diez años juntos.

"Nos casaremos a fin de mayo. No hay día específico aún, depende de las lluvias en Costa Rica. Nos iremos unas dos semanas antes para organizar. Allá el clima es muy lindo y también en el mar y la temperatura para hacer surf", cuenta el deportista.

Asimismo, dice que esa elección es porque "vamos por el surf" y admite estar "muy contento con ella. Lo pasamos re bien".

